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Митрополит Тихон назвал препятствие на пути к патриаршему престолу

Митрополит Псковский и Порховский ответил на вопрос об амбициях занять пост патриарха Всея Руси. Комментарий он дал в ходе пресс-конференции 12 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочу сказать четко. Об этом речи нет и быть не может. На этом хотел бы поставить точку, - сказал владыка, отвечая на вопрос о возможном занятии им поста главы Русской православной церкви. - Не хочу смиренничать: не достоин и прочее. Расцениваю такие разговоры как провокацию, которая вбрасывается, чтобы посеять смуту, недоверие к нынешнему патриарху. Слава Богу, у нас святейший патриарх мудрый, плевать хотел на все эти разговоры. Но сами эти вбросы при действующем патриархе - просто омерзительно и непорядочно».

Также он назвал причину, по которой не сможет занять пост патриарха: «Я не могу быть патриархом по уставу Русской православной церкви. Патриархом может стать только человек, имеющий высшее академические духовное образование. У меня такого образования нет. Вообще эта тема особая. Мы не должны быть сплетниками. Человек ведет корабль церкви. Господь поставил святейшего Кирилла на эту великую ступень».