Митрополит Тихон назвал препятствие на пути к патриаршему престолу

Митрополит Псковский и Порховский ответил на вопрос об амбициях занять пост патриарха Всея Руси. Комментарий он дал в ходе пресс-конференции 12 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Также он назвал причину, по которой не сможет занять пост патриарха: «Я не могу быть патриархом по уставу Русской православной церкви. Патриархом может стать только человек, имеющий высшее академические духовное образование. У меня такого образования нет. Вообще эта тема особая. Мы не должны быть сплетниками. Человек ведет корабль церкви. Господь поставил святейшего Кирилла на эту великую ступень».