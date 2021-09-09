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О судьбе Свято-Тихоновской православной гимназии в Пскове рассказал митрополит Тихон

О судьбе Свято-Тихоновской православной гимназии рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции 12 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Гимназия расположена в здании, которое никогда не будет лицензировано. Нужно помещение, чтобы занимались все 11 классов, а это здание было сделано для иконописной мастерской. Когда я пришел, мне духовенство сказало: "Мы не можем содержать". Что бы там ни говорили, храмы у нас бедные. Стоимость учебы в гимназии - 1300 рублей в месяц. Для справки, в Ольгинской гимназии - 15 тысяч. Многие родители не платят, потому что они многодетные, а за второго ребенка в два раза меньше. Понятно, что этих денег ни на что не хватает, даже смешно говорить. Управление образования дает маленький-аленький грантик. И 6 млн дает епархия. Уж как мы выворачивались, чтобы их изыскать… Мы деньги должны как-то заработать. Обкладывать данью приходы? Мы в прошлом году вообще сняли все взносы с приходов. В школу нужны лаборатории для физики и химии, нужен физкультурный зал. Поэтому мы вместе с губернатором и министром просвещения решили сделать государственно-частное партнерство. Школа переходит на баланс города, остаются те же самые учителя», - сообщил он.

Митрополит Тихон указал на то, что во всех школах есть дополнительное образование, и в гимназии останутся все православные предметы. «Платить за это будем мы, но нам это будет уже по силам. Плюс будем доплачивать учителям зарплаты, потому что классы маленькие», - резюмировал он.