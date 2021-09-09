←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 09.09.2021 15:490 Крыпецкий монастырь приглашает на престольный праздник 12.09.2021 16:180 Все эти ужасы относительно прививки от COVID-19 не стоят выеденного яйца - митрополит Тихон 12.09.2021 15:270 О судьбе Свято-Тихоновской православной гимназии в Пскове рассказал митрополит Тихон 12.09.2021 15:211 Митрополит Тихон: Парк «Россия – моя история» – это наша с губернатором боль 12.09.2021 15:181 Первый в России памятник бабушке, спасшей церковь, появится в Печорах 12.09.2021 15:100 В новые Дома причта псковичи смогут купить клубную карту на обеды и ужины
Церковь / Новости епархии

Все эти ужасы относительно прививки от COVID-19 не стоят выеденного яйца - митрополит Тихон

12.09.2021 16:18|ПсковКомментариев: 0

Митрополит Псковский и Порховский Тихон заявил, что является сторонником вакцинации и считает ее «великим благом». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о своем отношении к этому вопросу он рассказал во время пресс-конференции 12 сентября.

«Все эти ужасы и паника относительно прививки не стоят выеденного яйца. Более того, они крайне опасны», - сказал владыка.

Он также пояснил, что благословил служить на улице для того, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом. При этом в Псково-Печерском монастыре. по его словам, действительно действует ряд ограничений, но касаются они не тех, кто не сделал прививку, а тех, кто болен COVID-19, их изолируют.

Он опроверг слухи о том, что непривитым служить запрещено.

Теги: #Псковская епархия #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Сюжет: Массовая вакцинация от COVID-19 в Псковской области Все эти ужасы относительно прививки от COVID-19 не стоят выеденного яйца - митрополит Тихон За неделю в Великих Луках выявили 50 нарушений масочного режима В Псковскую область поступило еще 3 тысячи доз вакцины «Спутник V» Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область Темпы вакцинации от COVID-19 снизились в Псковской области в выходные дни Ведерников рассказал, сколько псковичей нужно привить от COVID-19 План вакцинации от COVID-19 в Псковской области выполнили почти на 60% Почти 8 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область Еще более 1400 псковичей полностью привились от COVID-19 Более 11 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область 111 Более 500 человек ревакцинировали от COVID-19 в Псковской области 260 жителей Псковской области ревакцинировались от COVID-19 Более 5 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в псковский регион Великолучанка получила сертификат о вакцинации после публикации в соцсетях Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область Псковичам рассказали, в чем преимущество вакцины «Спутник Лайт» Почти 110 тысяч жителей Псковской области полностью вакцинировались от COVID-19 Еще 215 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Волна заболеваемости COVID-19 в Великих Луках вышла на плато - Николай Козловский Псковская область вышла на первое место по удельному темпу вакцинации от COVID-19 Более 60% педагогов и медиков в Псковской области привились от коронавируса Псковская область вошла в число регионов с высокими темпами вакцинации от COVID-19 В Псковской области использовали 86% поступившей вакцины от COVID-19 Пункт вакцинации от коронавируса открылся в студенческой поликлинике ПсковГУ Более 6 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» получил псковский регион Почти 100 тысяч жителей Псковской области сделали обе прививки от COVID-19 Псковских медиков подозревают в продаже поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19 Почти 30 тысяч жителей Пскова завершили вакцинацию от коронавируса Вакцину «Спутник Лайт» начали поставлять в медучреждения Псковской области Пункт вакцинации в «Простории» посетил Михаил Ведерников Вице-губернатор Нинель Салагаева привилась от коронавируса Псковский губернатор призвал прививаться в максимальном темпе для выхода на плато по коронавирусу В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса До конца месяца в Псковской области собираются завершить вакцинацию работников сферы образования Власти прорабатывают вопрос о допоставке вакцины «Спутник V» в Псковскую область Более полутора тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса в выходные Набор в штаб волонтеров вакцинации открыли в Псковской области Темпы прививочной кампании начали выравниваться в Псковской области Четвертая волна коронавируса ожидается в Псковской области осенью Полиция предупреждает псковичей об ответственности за покупку сертификатов о вакцинации Более 70% сотрудников Сбера в Псковской области вакцинировались от COVID-19 Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в районы Псковской области Более 75 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове Партия вакцины от коронавируса поступила в Псков Более 71 тысячи человек полностью привились от коронавируса в Псковской области В медучреждениях Псковской области начаты внеплановые проверки работы пунктов вакцинации 129 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 395 жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 в воскресенье Марина Гаращенко: Пункты вакцинации в торговых центрах работают в режиме повышенной нагрузки Новый рекорд по вакцинации от коронавируса установили в Псковской области Расширенные пункты вакцинации организуют для работающего населения Псковской области Псковский и Себежский районы попали в лидеры по вакцинации от коронавируса Более 500 новобранцев привились от коронавируса в псковской дивизии Коллектив великолукской инфекционной больницы привился от COVID-19 на 60% Митрополит Тихон призвал жителей Псковской области привиться от коронавируса. ВИДЕО В Пскове подписано постановление о вакцинации 60% муниципальных работников Вакцинацию первым компонентом прививки в великолукском «Апельсине» приостановили до 6 июля Фотофакт: Очередь на вакцинацию в «Империале» насчитывает 80 человек Почти 2 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса 1 июля Интерактив: Вакцинация становится массовым мероприятием 6600 доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область Новую партию вакцины от COVID-19 привезут в Псковскую область на этой неделе Более 2,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от COVID-19 за сутки За сутки в Псковской области сделано 1,5 тыс инъекций коронавирусной вакцины Механизм контроля за проведением обязательной вакцинации определили в Псковской области Часть жителей Псковской области обязали вакцинироваться от коронавируса Еще 7 800 доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область Почти 1000 человек в сутки делают первую прививку от COVID-19 в Псковской области Вера Емельянова: Массовая вакцинация — единственное средство, которое может победить пандемию Михаил Ведерников объяснил, почему пока не сделал прививку от COVID-19 Статистику смертности от COVID-19 и в результате ДТП сравнил Михаил Ведерников Прокуратура выявила нарушения при вакцинации от COVID-19 в Палкино Названы категории граждан, для которых обязательна прививка от COVID-19 Дмитрий Шахов рассказал, как перенес прививку от коронавируса Партия «Новые люди»: Псковский бизнес может погибнуть от жестких антиковидных мер Андрей Турчак сделал прививку от коронавируса Алексей Севастьянов сделал прививку от коронавируса Александр Нестерук: Заболеваемость коронавирусом не удастся предотвратить без массовой вакцинации Процент вакцинации от COVID-19 в Псковской области оказался самым низким в СЗФО Псковский губернатор доложил о мерах по сдерживанию заболеваемости COVID-19 в регионе Псковичей приглашают бесплатно привиться от коронавируса Региональный парламент утвердил отчет об исполнении бюджета за 2020 год В Псковской области названы районы-лидеры и аутсайдеры по вакцинации от СOVID-19 Псковский губернатор предложил ввести систему скидок для вакцинированных Михаил Ведерников назвал удачный день для прививки от COVID-19 Псковский губернатор назвал условие отмены масочного режима осенью 39 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области Более 60 тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса Еще 43 случая коронавируса зарегистрировано в Псковской области В Псковской области названы антилидеры по темпам вакцинации среди городов и районов Два выходных дня предложили предоставлять вакцинируемым от COVID-19 в Псковской области Более 55 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Игорь Сопов: Вакцинация членов избиркомов — это уважение к избирателям 54 новых случая COVID-19 выявили в Псковской области Более 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Почти 4,5 тысячи великолучан привились от коронавируса Анастасия Повторейко: Вакцинация от COVID-19 должна стать нормой Почти 40 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Почти 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса Елена Уткина рекомендует псковичам не покидать регион во время праздников 77 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области Эпидемиолог посоветовала псковичам привиться от COVID-19 на майских выходных Более 7 тысяч доз вакцины от COVID-19 получит Псковская область Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Фьорд Плаза» Педагоги Пскова стали более ответственно относиться к вакцинации - Александр Коновалов Пункты вакцинации от COVID-19 откроются еще в двух псковских торговых центрах От коронавируса в Псковской области привилось около 6% населения Более 41 тысячи псковичей сделали первую прививку от COVID-19 26 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Родители всех российских школьников получат в августе единовременную выплату Укол в ТЦ Более 22,5 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Акваполис» в Пскове Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область Первую прививку от COVID-19 сделали 28 тысяч жителей Псковской области Почти 200 сотрудников Псковских тепловых сетей уже записались на прививку от COVID-19 Почти 24 тысячи человек привились от коронавируса в Псковской области Депутат Игорь Дитрих сделал прививку от коронавируса и назвал чудом изобретение вакцин Михаил Ведерников: Вакцина от COVID-19 поступила почти во все районы Антон Минаков призвал псковичей не верить слухам о вакцине от COVID-19 В Псковскую область поступила еще одна партия вакцины от COVID-19 Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область Более 18 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 17,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса Юрий Сорокин высказался против массовой политизации молодежи Около 23 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 В «Псковских тепловых сетях» продолжают подготовку к вакцинации от COVID-19 В Псковской области около 14 тыс. человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19 Почти 15 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 1,5 тысячи великолучан полностью привились от COVID-19 Псковичка пожаловалась на долгое ожидание прививки от COVID-19 Александр Братчиков: Последствий после первой прививки от COVID-19 я не ощутил Более 13 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 Почти 1330 великолучан дважды привились от COVID-19 Псковский ветеран в преддверии своего 100-летия привился от COVID-19 Более 12 тысяч человек в Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Более 11 тысяч псковичей получили оба компонента вакцины от COVID-19 Выездная вакцинация от коронавируса прошла в 39 организациях Пскова Александр Братчиков привился от COVID-19 Псковские теплосети организуют вакцинацию от COVID-19 Почти 20 тысяч человек в Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Мобильный прививочный пункт работает в Великих Луках Псковичи могут привиться от коронавируса в ТК «Империал» Вакцинация сотрудников военкоматов стартует в Западном военном округе Более 9 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области Почти 19 тысяч псковичей сделали первую прививку от COVID-19 В облздраве развеяли слух об увольнении медиков в случае отказа от вакцинации Пункты вакцинации планируют развернуть в торговых центрах Псковской области Почти 17 тысяч жителей Псковской области первично привились от коронавируса 16 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от COVID-19 Александр Котов призвал депутатов привиться от коронавируса Более 14 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от коронавируса В избиркомах Псковской области проходит вакцинация против COVID-19 Пункты вакцинации в Пскове работают без выходных Губернатор Ведерников призвал псковичей прививаться от коронавируса Чем отличаются три российские вакцины от COVID-19 Около 13 тыс жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 Победить COVID-19: псковские предприятия активно участвуют в массовой вакцинации Коллектив Псковского облсовпрофа сдал тесты на антитела Глава Великих Лук рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса Виктор Антонов: Современная страна, а отношение к прививкам осталось на уровне XVIII века Руководители двух фракций областного Собрания сделали прививку от COVID-19 Более 700 жителей Пскова полностью привились от коронавируса Вакцинация от COVID-19 проходит на великолукском «ЗЭТО» Минздрав включил пожилых в приоритетную группу вакцинации от COVID-19 Около 250 прививок от COVID-19 в день делают в Порхове Названы условия вакцинации от коронавируса в псковских частных медцентрах 6,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса Более 300 псковичей записались на прививку от COVID-19 через портал госуслуг Число первично привитых от COVID-19 в Псковской области превысило 5,5 тысяч Привитый от коронавируса глава Печорского района поделился ощущениями Медик рассказал, обязателен ли анализ на антитела перед прививкой от коронавируса Псковские инфекционисты объяснили случаи заражения COVID-19 после прививки Михаил Ведерников: Псковичи не отказываются от вакцинации из-за веры в теории заговора Всем ребятам пример: кто из псковских ВИПов привился от COVID-19 Более 700 жителей Псковской области привились от COVID-19 Глава Великих Лук планирует привиться от коронавируса Вакцинация от COVID-19 идет в районах Псковской области Национальная гордость вместо иммунитета Массовые заявки на вакцинацию от COVID-19 принимаются в Псковской области В облздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом Справиться с COVID-19 можно на год быстрее при повсеместной вакцинации - Игорь Савицкий На госуслугах стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 Реплика Донецкого: Звезда ковида Россияне смогут узнавать результаты теста на COVID-19 через портал госуслуг Псковские врачи рассказали, когда можно делать прививку переболевшим COVID-19 Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в России В Великих Луках прививают от COVID-19 Псковский губернатор сделает прививку от коронавируса Глава Минздрава опроверг возможность не носить маски после прививки от COVID-19 Псковский врач рассказал о рисках применения вакцины от COVID-19 для онкобольных Псковичи поделились впечатлениями от вакцинации от COVID-19 Вакцина от ковидиотизма Представлен алгоритм вакцинации от коронавируса в Псковской области Пункты вакцинации от COVID-19 будут развернуты в каждом медучреждении Псковской области 3000 доз вакцины от COVID-19 распределят в Псковской области в ближайшие дни Началась вакцинация личного состава псковской дивизии от коронавируса COVIDная метка Регионам поручили увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса Избирком обратится к Михаилу Ведерникову с просьбой о приоритетной вакцинации Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России с 18 января Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса Псковские медики рассчитывают на массовую вакцинацию от COVID-19 в ближайшее время
Лента новостей
Последние новости
12.09.2021, 16:180 Все эти ужасы относительно прививки от COVID-19 не стоят выеденного яйца - митрополит Тихон 12.09.2021, 15:270 О судьбе Свято-Тихоновской православной гимназии в Пскове рассказал митрополит Тихон 12.09.2021, 15:212 Митрополит Тихон: Парк «Россия – моя история» – это наша с губернатором боль 12.09.2021, 15:181 Первый в России памятник бабушке, спасшей церковь, появится в Печорах
12.09.2021, 15:100 В новые Дома причта псковичи смогут купить клубную карту на обеды и ужины 12.09.2021, 15:060 Почти 160 млн рублей дополнительно направили на реставрацию церквей в Псковской области 12.09.2021, 14:440 Работы по укреплению склона Снетогорского монастыря завершены на 70% 12.09.2021, 14:420 Подземный храм в Псково-Печерском монастыре построит компания, возводившая мост в Крыму
12.09.2021, 09:291 Завершены ремонтные работы в храме Александра Невского в Пскове 09.09.2021, 15:490 Крыпецкий монастырь приглашает на престольный праздник 09.09.2021, 13:559 Свято-Тихоновская православная гимназия станет муниципальной 06.09.2021, 18:029 Пресс-конференция митрополита Тихона состоится 12 сентября в Пскове
06.09.2021, 16:350 Великое освящение храма святого князя Александра Невского пройдет в Пскове 02.09.2021, 21:2514 Задача на пятерку: псковской православной гимназии - быть 28.08.2021, 14:364 Километровую дорогу выстлали цветами в Псково-Печерском монастыре 28.08.2021, 10:2623 Кинорежиссер Михалков и министр культуры Любимова прибыли в Печоры на праздник Успения Богородицы
28.08.2021, 09:190 Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы 23.08.2021, 16:510 Псковичей приглашают создать цветочную дорожку в Псково-Печерском монастыре 19.08.2021, 09:171 Православные отмечают Преображение Господне 17.08.2021, 09:150 Дальние пещеры в Псково-Печерском монастыре будут закрыты в августе
02.08.2021, 20:563 Походную казачью часовню в честь святого Ильи Пророка освятили в Пскове 29.07.2021, 22:550 Фестиваль колокольного звона в Псковской области объединил участников из двух стран 29.07.2021, 09:161 Крестный ход с мощами Александра Невского побывает в Печорах, Порхове и Великих Луках 28.07.2021, 13:060 ПЛН-ТВ: Молебен в день встречи ковчега с мощами Александра Невского в Пскове
28.07.2021, 10:050 Митрополит Тихон возглавил торжественный молебен в день принесения в Псков мощей святого Александра Невского 28.07.2021, 08:550 В Псков прибыли мощи святого князя Александра Невского. ФОТО 28.07.2021, 07:480 Митрополит Тихон вручил псковскому врачу медаль за самоотверженность в лечении ковид-пациентов 27.07.2021, 10:510 Псковичи смогут приложиться к мощам Александра Невского в Троицком соборе
26.07.2021, 09:480 Стал известен график крестного хода с мощами Александра Невского по Псковской области 25.07.2021, 13:110 Мощи князя Александра Невского прибудут на Псковскую землю 28 июля 23.07.2021, 17:391 Один из самых известных звонарей России приедет в Псков 23.07.2021, 07:140 Фестиваль колокольного звона пройдет в Псковской области на выходных
22.07.2021, 16:320 В дни памяти княгини Ольги митрополит Тихон возглавит богослужения в Троицком соборе 22.07.2021, 10:421 Крещение и угощение: храм в Выбутах приглашает на престольный праздник 21.07.2021, 15:505 РПЦ рекомендует законодательно запретить врачам предлагать беременным аборты 21.07.2021, 12:500 Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь
19.07.2021, 18:286 Мощи святого князя Александра Невского будут находиться в Пскове и области с 28 по 30 июля 15.07.2021, 07:149 В Пскове монахи будут дежурить в реанимации и исповедовать больных COVID-19 09.07.2021, 10:238 Слухи о принудительной вакцинации монахов Псково-Печерского монастыря опровергли в епархии 07.07.2021, 13:174 Мощи апостолов Петра и Павла передадут псковскому храму
06.07.2021, 19:140 Псковичи написали икону для древнего храма Свияжского монастыря 29.06.2021, 15:402 Масштабная реставрация пройдет в Мальском монастыре 17.06.2021, 22:396 Синод РПЦ решил открыть Псково-Печерскую духовную семинарию 08.06.2021, 21:500 В воинском храме Александра Невского в Пскове состоится престольный праздник
01.06.2021, 14:180 Получить консультацию у психологов смогут псковичи в храме Анастасии Узорешительницы 24.05.2021, 11:443 Радуйся, Николае: храм ЮНЕСКО станет центром духовной жизни на время реставрации Троицкого собора 22.05.2021, 16:230 В Пскове можно услышать мужской хор Византийского пения «Пахомий Логофет» 20.05.2021, 17:340 На книжную ярмарку приглашает псковичей храм Александра Невского
20.05.2021, 17:030 Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь 20.05.2021, 10:491 Четыре священника Псковской епархии получили ордена РПЦ 18.05.2021, 15:000 РПЦ намерена создать единую систему помощи наркозависимым 15.05.2021, 14:000 Сто лет благозвучности: в филармонии прошел концерт хора Псково-Печерского монастыря
05.05.2021, 20:063 Фестиваль колокольного звона пройдет в Пскове 8 и 9 мая 05.05.2021, 15:271 В Пскове пройдет весенняя ярмарка «Покровский торг» 02.05.2021, 19:563 Патриарх Кирилл призвал посещать храмы, несмотря на COVID-19 02.05.2021, 17:201 Священник дал совет по выходу из поста без ущерба здоровью
02.05.2021, 09:190 Светлый праздник: псковичи отмечают Пасху на фоне COVID-19 02.05.2021, 07:000 Митрополит Тихон поздравил псковичей с праздником Пасхи 30.04.2021, 15:260 Псковичей приглашают на освящение куличей, яиц и пасхи в храм Дмитрия Солунского 30.04.2021, 14:153 Торжественные богослужения пройдут на Пасху в храмах Псковской епархии
30.04.2021, 10:300 Освятить куличи и яйца псковичи смогут в Троицком соборе 1 мая 29.04.2021, 09:140 У православных наступил Чистый четверг 26.04.2021, 07:000 Страстная неделя началась у православных христиан 19.04.2021, 13:420 Псковичей просят помочь в уборке Дмитриевского кладбища
16.04.2021, 13:420 Горожан приглашают на презентацию книги псковского священника 16.04.2021, 10:227 Завершился показ фильма «Гибель империи. Российский урок». ВИДЕО (серии 16-18) 14.04.2021, 16:280 Храм Косьмы и Дамиана в Пскове планируют привести в порядок до Пасхи 14.04.2021, 12:562 «Россия-24» продолжает показ фильма «Гибель империи. Российский урок». ВИДЕО (серии 13-15)
09.04.2021, 15:200 Подготовлен список насельников и служителей Святогорского монастыря более чем за 20 лет 09.04.2021, 14:474 «Российский урок». Споры начинаются. Это - хорошо 08.04.2021, 09:452 Псковичи могут посмотреть новые серии фильма митрополита Тихона «Гибель империи. Российский урок». ВИДЕО 07.04.2021, 12:522 Более 100 белых голубей выпустили в Пскове в Благовещение. ФОТО
07.04.2021, 07:370 Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные 7 апреля 06.04.2021, 10:008 Вышли в свет новые серии фильма «Гибель империи. Российский урок». ВИДЕО (7-9 серии) 31.03.2021, 10:000 «Совершенная простота»: как псковский крестьянин стал святым 31.03.2021, 09:362 Продолжается показ фильма «Гибель империи. Российский урок». ВИДЕО (4-6 серии)
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru