Все эти ужасы относительно прививки от COVID-19 не стоят выеденного яйца - митрополит Тихон

Митрополит Псковский и Порховский Тихон заявил, что является сторонником вакцинации и считает ее «великим благом». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о своем отношении к этому вопросу он рассказал во время пресс-конференции 12 сентября.
Он также пояснил, что благословил служить на улице для того, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом. При этом в Псково-Печерском монастыре. по его словам, действительно действует ряд ограничений, но касаются они не тех, кто не сделал прививку, а тех, кто болен COVID-19, их изолируют.
Он опроверг слухи о том, что непривитым служить запрещено.