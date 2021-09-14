Фотовыставка Полистовского заповедника открылась в Великом Новгороде. Об этом сообщается в социальных сетях особо охраняемой природной территории.
«В течение осени жители и гости прекрасного старинного города смогут полюбоваться осенними пейзажами, завораживающими закатами, удивительными растениями и животными, посетив фотовыставку "Осень в Полистовье"», - рассказали в администрации заповедника.
Экспозицию представили в холле первого этажа Новгородской областной научной библиотеки. Вход свободный.