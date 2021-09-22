Культура

Литературная премия имени Валентина Курбатова появится в Псковской области в 2022 году

Торжественное открытие цикла мероприятий, посвященных памяти прозаика, литературного критика, литературоведа Валентина Курбатова состоялось в Пскове сегодня, 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участники мероприятия посмотрели фильм-воспоминание председателя регионального отделения Союза писателей России Игоря Смолькина о жизни и творчестве литературного критика.

«Наверное, после просмотра этого фильма-памяти каждому хочется побыть наедине с собой, вспомнить дни, когда мы могли общаться лично с Валентином Яковлевичем. Эти первые чтения его имени - наш знак внимания и любви Валентину Курбатову, и это только начало. Он был многогранным человеком, и слово, как он им владел, дано от Бога, и дано не каждому», - выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Она добавила, что региональные власти очень уважали Валентина Курбатова за то, что он не боялся обращаться к чиновникам любого уровня для решения вопросов. Сегодня администрация региона продолжает работать над тем, чтобы в регионе появилось все, за что переживал литературный критик.

«Уже в 2022 году в Псковской области появится региональная литературная премия имени Валентина Курбатова. Возможно, позднее нам удастся выйти и на федеральный, и на международный уровень. А сегодня все участники Курбатовских чтений могут первыми присесть на скамейку памяти Валентина Курбатова в Кутузовском саду и таким образом пообщаться с дорогим нам всем человеком», - отметила Вера Емельянова.

Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой поделился с собравшимся ощущением, что все происходящее не относится к Валентину Курбатову.

«Я в шутку сказал, что он поступил с нами нечестно - нельзя было от нас уходить. Как ему не хватало ушедших Валентина Распутина и Виктора Астафьева, так нам сегодня не хватает его. Когда мы теряем собеседников, становимся беднее и опустошеннее. Нам нечем закрыть эту пустоту в душе, да и не надо этого делать. Просто давайте оставаться с ним», - обратился к собравшимся Владимир Толстой.

Внучка литературоведа Мария Курбатова поблагодарила всех, кто пришел почтить память Валентина Курбатова. «Мой дедушка часто говорил: "Давайте обнимемся". И это были не пустые слова. Он обнимал меня, будто ангел укрывал крыльями. Давайте и мы сегодня все обнимемся и откроем душу друг другу!» - выступила она.

Мария Курбатова завершила выступление строкой из стихов, которые написал ей дедушка на день рождения. «"Но только знай: ум должен помнить побуждений чувства". И мы будем помнить его!» - заключила она.

Завершилось памятное мероприятие постановкой Псковского драмтеатра «Ваш В. Курбатов», в основу которого легли стихи литературоведа и его переписка с композитором Николаем Мишуковым, а также исполнением романса на стихи Валентина Курбатова.