Культура

Преподаватели Гнесинки провели мастер-класс для студентов псковского колледжа искусств

Преподаватели Российской академии наук имени Гнесиных провели мастер-классы по вокалу и фортепиано для студентов Псковского областного колледжа искусств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Мастер-классы прошли в рамках II этапа культурно-просветительского проекта «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим».

Со студентами колледжа работали преподаватели Российской академии музыки им. Гнесиных Илья Хардиков (тенор), Виктория Пфистер (фортепиано) и преподаватель Московского государственного института культуры Виктория Носовская (сопрано).

Участниками мастер-классов стали студенты колледжа искусств: Иван Шахов, Динара Салманова, Инна Авдалян, Ольга Янкевич, Алина Лексунова, Ева Кальцанова, а также учащаяся детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова Вероника Федотова.

«Кульминацией музыкальной части проекта "Русская классика: читаем, слушаем, смотрим" в Пскове стал концерт "Поэзия русского романса" с участием лауреатов всероссийских конкурсов Ильи Хардикова, Виктории Носовской и Виктории Пфистер, которые продемонстрировали зрителям высочайшее исполнительское мастерство и артистизм», - добавили в колледже.