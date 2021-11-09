Культура

Давай потрогаем СССР

Встать под душ в пальто и шапке Ипполита из «Иронии судьбы», испечь вафли, посидеть под ретро-елочкой и сделать фото в советском интерьере - в Пскове готовится к открытию музей СССР. Его создатель прожил в стране Советов четыре года, испытывает по отношению к ней теплые чувства, но уверяет, что не собирается никому прививать любовь к Советскому Союзу, и просит не искать политику в его задумке.

Возрождение легенды

Где и когда откроется музей СССР - пока что тайна даже для его основателя. Пскович Дмитрий Третьяков занят активным поиском помещения под аренду. Площадь от 80 квадратов и ровная конфигурация - не единственные критерии, но очень важные. Он с женой Мариной планирует выстроить музей по принципу кинопавильона, поделив одно большое пространство на несколько маленьких. В них разместятся типичные советские прихожая, кухня, жилая комната, ванна, балкон, гараж с мопедом.

Экспонатами будущего музея буквально набиты две с половиной комнаты в доме Дмитрия и Марины. Кажется, глава семьи не шутит, когда говорит:

«Если в ближайшее время не найдем помещение, для нас самих места не останется».

Ночник, к которому подошла LED-лампочка от холодильника. Детская швейная машинка в рабочем состоянии. Сосуд для напитков со стеклянными ягодками внутри. Третьяковы пока оформили дома небольшой уголок и говорят, что ни один гость не может пройти мимо.

Они рассчитывают запустить проект до Нового года. В этом случае в музее появится локация с традиционным оформлением праздника. Своего часа ждут елочные игрушки из недалекого прошлого и посуда для сервировки застолья. Дмитрий обещает, что под елочку несколько раз заглянет Дед Мороз. Мужчина по основному роду деятельности - организатор и ведущий массовых мероприятий. Надо ли уточнять, кто будет скрываться под ватной бородой и красной шубой?

Задумку музея советского быта Дмитрий называет давней золотой мечтой. Выдохнуть и взяться за ее реализацию помог ковидный простой в работе. Этой осенью Третьяковы почти месяц путешествовали на автодоме по черноморскому побережью. Объехали Крым, завернули в Сочи.

Там посетили «Мегамузей СССР», окончательно вдохновились, и через две недели после возвращения Дмитрий написал в соцсетях: «Мы открываем музей СССР в Пскове! Мечты становятся реальностью!»

Дмитрий 1987 года рождения. То есть формально прожил в Союзе четыре года. Из босоногого детства он не помнит вообще ничего, но испытывает к тем временам теплые чувства. Явление это сейчас принято называть фантомной ностальгией.

«Даты очень условны, - считает мужчина. - Музей будет посвящен быту, а он с развалом Союза изменился не за один день. У многих в квартирах все это до сих пор стоит. Не было такого, что вещь после 91-го года перестала существовать. Нам приносили фены, обогреватели, бытовую технику - все до сих пор работает. Для музея я привез от мамы электросушилку для обуви, она греет прекрасно. Не как сейчас, что-то сломалось: "Что ты хочешь, вещь уже пять лет отработала". А потому что те вещи делались на оборонных предприятиях, готовы ко всему. Меня это всегда восхищало».

Сифон для газирования напитков находится в рабочем состоянии, Дмитрий уже нашел, где купить к нему баллон с газом.

«Три телевизора отечественных»

Предметы прибывают каждый день. Основу коллекции составило содержимое родительских чердаков и балконов. Оказалось, что мама Марины сохранила даже несколько пачек стирального порошка «Мон» и «Ока». У последнего дизайн упаковки такой замысловатый, что не раз пугал советских детишек.

Порошок стоял на чердаке с тех времен, когда советские женщины запасали впрок дефицитные товары. А потом хозяйка попросту забыла об этих запасах. У нее же оказались припасены обои. Ими Дмитрий и Марина собираются оклеить комнаты в воссозданной советской квартире.

«Мы планируем не просто поставить стеллажи, где ничего нельзя трогать, а повторить интерьеры. Получится много фотозон. Один уголок посвятим девяностым: тетрисы, видеомагнитофоны - хочется это тоже показать», - говорит Дмитрий Третьяков о концепции музея.

Одна из фотозон разместится в прямом смысле в ванне. Забравшись туда, каждый смотрит повторить сцену «О, тепленькая пошла» из фильма «Ирония судьбы». Уже и реквизит готов: пальто 70-х годов фабрики «Большевичка» и меховая шапка а-ля Ипполит. В шкафу развесят и другую одежду, которой смогут воспользоваться посетители музея для антуражных кадров.

Дмитрий уже примерил на себя роль Ипполита.

Анонсируя в соцсетях создание музея, Дмитрий оставил призыв: «Если у вас есть вещи эпохи СССР или 90-х, которые лежать без дела в кладовке или доживают свой век на даче или в гараже, дайте им вторую жизнь в нашем музее. Напишите или позвоните мне, и я с радостью приеду и все заберу! Мы будем рады мебели, технике (не рабочей тоже), предметам быта, одежде, периодическим изданиям, символике, всему из СССР и из 90-х». Желающие внести лепту в проект звонят по нескольку раз в день. Вещи отдают охотно, а платы за них не требуют.

«Люди радуются: и балкон разгрузили, и благое дело сделали. Классно давать вещам вторую жизнь. Нам отдали прекрасную сушилку для рук "Автоматика". Удивил потрясающий зеленый чемодан 74-го года в идеальном состоянии. Чаще всего встречаются дисковые телефоны, причем все разные. Электробритвы. Советский обогреватель. Настольный фен не в полной комплектации отдали, к нему еще должны идти шланг и шапочка, я такого никогда не видел. Многие вещи с историей, нам отдали дедушкину фляжку, у внуков рука не поднималась выкинуть, а пользоваться уже не будут. Теперь она будет стоять в музее - лучшую жизнь для вещи сложно представить. Вчера подарили треугольную бутылочку из-под уксуса. Три ковра, три телевизора отечественных», - Дмитрий загибает пальцы подобно Шпаку из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Эти телевизоры, расставленные по квартире, будут показывать советские киноленты.

Старшее поколение в семье Марины Третьяковой увлекалось фотоделом, как и многие в ту пору. Сохранились выпрямители, катушки, глянцеватели, прибор для фотопроецирования, красные лампы. Для одних встреча с этими предметами будет наполнена радостными моментами узнавания, для других станет интересным новым знакомством.

Один из семейный раритетов - домик, заглянув в который можно увидеть фото.

Предметы можно будет не только трогать, но и использовать по прямому назначению. Третьяковы планируют проводить мастер-классы выжигания по дереву и выпекания вафель.

«Кто-то может любить СССР или ненавидеть. Мы не хотим приплетать политику, это не про то вообще, - заверяет Дмитрий. - У нас будет именно ностальгический музей быта. Чтобы люди вспомнили тот период или познакомились с ним. Все. Цели, чтобы все полюбили СССР, мы не ставим».

Мимо чайного уголка в доме Третьяковых тоже еще никто не проходил.

Пока не решен вопрос с помещением, Третьяковы не могут толком заняться сбором мебели. План такой: после подписания договора аренды сразу махнуть в Питер, где десятки объявлений в духе «только заберите» от тех, кто делает ремонт.

Раздумывают они и над организационной формой предприятия. Склоняются к формату некоммерческой организации. Главной статьей ее расходов станет аренда. Билеты планируют продавать по 150-200 рублей.

«Выше цену делать не хочется, а ниже - закроемся. Собственной финансовой подушки хватит на полгода, - раскрывает Дмитрий финансовую сторону проекта, - а дальше музей или полетит, или так и останется золотой мечтой».

Дарители охотно делятся сувенирами с Олимпиады-80.

В следующем году исполняется 100 лет с момента создания СССР. В этом - 30 лет с распада. Читатели ПЛН до сих пор пользуются в обиходе предметами, выпущенными за эти 70 лет. Об этом говорят данные опроса, запущенного в сообществе издания «ВКонтакте». По-прежнему в ходу мебель, посуда, книги, детские игрушки. Да что там, не все переклеили советские обои, а вафельные трубочки хозяйки на кухнях по всей области пекут при помощи вафельниц, сошедших с конвейера завода «Псковмаш». Это уж не говоря про то, что все происходит в квартирах, построенных и выданных в Союзе. Чтобы оказаться посреди советского быта многим жителям Псковской области никуда из дома входить не нужно.

Юлия Магера