Культура

Противоаварийные работы завершились в Снетогорском монастыре

Противоаварийные работы в Снетогорском монастыре завершились. Об этом представители АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» сообщили в социальных сетях.

Фото: АНО «Возрождение»

Строители закончили бетонирование скалы отвесного берега Великой. Основание Южной башни удалось укрепить на 90%. Последним этапом противоаварийных работ станет замена кровли, а облицовка склона начнется весной 2022 года, с наступлением тепла.

Кроме того, до конца 2021 года завершится создание проектов реставрации ограды часовни у Снятной горы и Южной башни.

Проект «Часовня близ Снятной горы» в настоящее время проходит историко-культурную экспертизу в Министерстве культуры РФ. Одновременно с этим согласовывается проект благоустройства территории.