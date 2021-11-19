Культура

Псковская городская библиотека приглашает принять участие в выборах: Достоевский или Толстой

В Центральной городской библиотеке Пскова (библиотеке на Конной) открылось сразу несколько выставок, посвященных 200-летию Достоевского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской библиотеки

В рамках городского библиотечного марафона «Неделя с Достоевским» библиотекари представили читателям выставку «На Ф.М. волнах», выставку «Достоевский в комиксах» и выставку «Достоевский или Толстой».

Для первой выставки они собрали в фойе посвященные Достоевскому издания, в том числе мемуары, альбомы иллюстраций к его произведениям, публикации в периодике.

Выставка «Достоевский в комиксах» предлагает читателям угадать, какие именно произведения Федора Достоевского вдохновили студента Псковского государственного университета Андрея Русакова проиллюстрировать великого русского писателя в самом модном жанре.

Выставка «Достоевский или Толстой» - интерактивная. Для нее библиотекари достали и разместили в читальном зале полные собрания сочинений двух писателей. Чтобы посетители могли не только оценить мощь двух гениев, не только полистать их книги, но и проголосовать, кого они считают более значительной фигурой в русской литературе. Результат этого открытого голосования на клейких листочках с отзывами можно увидеть тут же – на боковине книжного стеллажа.

22-26 ноября в библиотеке на Конной совместно с псковским университетом пройдут образовательные интенсивы по Достоевскому.

А завершится «Неделя с Достоевским» в библиотеке открытой лекцией «Достоевский в полемике с эволюционной теорией Чарльза Дарвина», которую будет читать доктор филологических наук, профессор РГПУ имени Герцена, член Международного клуба Ф. М. Достоевского Надежда Михновец.

В пресс-службе библиотеки напомнили, что совершеннолетние читатели могут посетить библиотеки «Централизованной библиотечной системы» Пскова только с документом, подтверждающим прохождение вакцинации против COVID-19, либо с документом, содержащим сведения о перенесенном заболевании в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню посещения библиотеки.