Культура

Выставку во славу Александра Невского открыл в Пскове музей-заповедник «Михайловское»

Фотовыставку «Псковская земля — Александру Невскому», подготовленную в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», открыли для посетителей в Псковской областной научной библиотеке сегодня, 3 декабря. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, автор представленных в экспозиции снимков — фотохудожник, сотрудник заповедной службы информации Николай Алексеев.

Николай Алексеев. Фрагмент монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе

Великого полководца, сумевшего отстоять независимость православной Руси от католического Запада, на нашей земле помнят и чтят издавна. Специалист музейной службы экспозиционной и выставочной деятельности Татьяна Морозова напомнила, что первую церковь в честь Александра Невского на Псковщине возвели еще в 1547 году, а в начале ХХ века только в Пскове насчитывалось пять церквей и часовен во имя святого благоверного князя.

На 23 крупноформатных фотографиях, представленных сегодня на выставке в ПОУНБ, запечатлены относительно новые, конца ХХ — XXI века, культурные объекты, связанные с именем Невского. Это, прежде всего, освященные в его честь часовни в Жидиловом Бору (Псковский район), в деревне Кобылье Городище Гдовского района, на территории Порховской крепости, в Логовино Порховского района.

Николай Алексеев. Часовня святого благоверного князя Александра Невского

Есть на выставочных фотографиях и памятники на горе Соколихе в Псковском районе и в Порхове, бронзовый поклонный крест в Гдовском районе и даже мурал работы известного московского стрит-арт-художника Константина Данилова на торце дома 135 по улице Ипподромной в областном центре.

Николай Алексеев. Псков. Панно «Александр Невский»

Как планируется, выставка «Псковская земля — Александру Невскому», подготовленная в «Михайловском», будет работать в Пскове до 10 января. Вход на нее свободный.