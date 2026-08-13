Кинофестиваль «Кассета с родительской полки» приедет в Псков

Показ фильмов с независимого международного кинофестиваля короткометражного кино «Кассета с родительской полки» пройдёт в арт-пространстве «Лофт» в Пскове 22 августа. Фестиваль уже три раза проходил в Петербурге, и теперь лучшие работы молодых авторов будут представлены в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

На опен-колл кинофестиваля в этом году поступило более 700 работ из разных стран, включая Испанию, Францию, Армению и другие. Для показа во Пскове было отобрано 26 лучших фильмов из конкурсной программы, а также специальная программа от партнёров фестиваля — телеканала 2Х2. Она познакомит зрителей с современной российской анимацией.

Программа показов:

12:00 — специальная программа анимации от телеканала 2Х2;

13:30 — лучшие фильмы конкурсной программы анимации;

15:00 — лучшие фильмы конкурсной программы игрового кино;

17:00 — лучшие фильмы конкурсной программы экспериментального кино;

18:00 — лучшие фильмы конкурсной программы документального кино.

После каждого показа состоится обсуждение в формате «вопрос-ответ» с приглашёнными режиссёрами-участниками кинофестиваля.

Вход на мероприятие бесплатный по регистрации.