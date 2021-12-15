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Культура

«Михайловское» представляет в Великом Новгороде одну из графических коллекций

17.12.2021 08:15|ПсковКомментариев: 0

В Великом Новгороде, в Музее изобразительных искусств Новгородского государственного музея-заповедника на Софийской площади, сегодня, 17 декабря, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» открывает выставку работ художника-графика, петербуржца Владимира Алексеева.

Владимир Алексеев. Михайловское. Птицы (2 февраля 1979 года). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, в экспозицию вошло более 60 предметов из музейного фонда. Это 64 листа оригинальной и печатной графики (офорты, акварели, рисунки тушью и карандашами и прочее), а также печатная форма — гравировальная доска белого металла «Михайловское. Дом поэта. Зима», датируемая концом 1970-х — 1980-ми годами.

Вниманию посетителей предложены, в первую очередь, многочисленные виды псковских пушкинских мест, а также архитектурные пейзажи Санкт-Петербурга, Царского Села и Ораниенбаума, выполненные в период с 1965-го по 2001 год. Есть здесь и два жанровых рисунка, главное действующее лицо которых — поэт («Пушкин в рабочем кабинете», «Пушкин на ярмарке»; оба — 1965).

Владимир Алексеев. Пушкин в рабочем кабинете (1965). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

В музее также рассказали, что впервые Владимир Алексеев побывал в Святогорье в 1960-м году. Позднее, в студенчестве, вместе с однокашниками по «Репинке», он проходил здесь творческую практику, а уже потом, по окончании вуза, в течение трех десятилетий регулярно приезжал в заповедник, познакомился и подружился с его директором и хранителем С. С. Гейченко. В 2003 году он был в Михайловском в последний раз — на торжествах по случаю столетия со дня рождения своего друга «михайловского домового».

«Изысканную, поэтичную графику художника из северной столицы музей многократно экспонировал — как в составе различных тематических выставок в "Михайловском" и за его пределами, так и на персональных показах: в мемориальной усадьбе Ганнибалов "Петровское" (1987), в Научно-культурном центре музея в посёлке Пушкинские Горы (2020), в интернет-пространстве. Сегодня в фондах "Михайловского" хранится свыше двухсот произведений мастера», - рассказали в музее.

Планируется, что выставка «Владимир Алексеев. Графика» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Великом Новгороде до 13 февраля 2022 года.

Теги: #пушкинский заповедник #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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