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Хоккейный клуб «Барсы» одержал победу над «Легионом» в 1/8 финала чемпионата Псковской области

07.04.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

6 апреля на ледовой арене Пскова прошел матч 1/8 финала плей-офф чемпионата Псковской области по хоккею между командами «Барсы» и «Легион». Игра завершилась уверенной победой «Барсов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Этот успех пришелся на радостный день не только для игроков команды, но и для всех поклонников хоккея в регионе — ведь в этот же деньв матче NHL между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу, установив абсолютный рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах.

Следующий матч «Барс» проведет 12 апреля против команды «Псков».

Теги: #хоккей
Источник: Псковская Лента Новостей
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