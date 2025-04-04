Спорт

Хоккейный клуб «Барсы» одержал победу над «Легионом» в 1/8 финала чемпионата Псковской области

6 апреля на ледовой арене Пскова прошел матч 1/8 финала плей-офф чемпионата Псковской области по хоккею между командами «Барсы» и «Легион». Игра завершилась уверенной победой «Барсов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Этот успех пришелся на радостный день не только для игроков команды, но и для всех поклонников хоккея в регионе — ведь в этот же деньв матче NHL между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу, установив абсолютный рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах.

Следующий матч «Барс» проведет 12 апреля против команды «Псков».