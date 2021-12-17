Культура

В Пскове готовят выставку в поддержку приюта для бездомных животных

Первая персональная выставка художника Сергея Руднева «В гибком зеркале природы» откроется в центральной городской библиотеке Пскова 26 декабря в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сам художник.

Фото здесь и далее: Сергей Руднев

В экспозиции будет представлено более 25 живописных и графических работ о Пскове, зиме и зимних праздниках. «Это благотворительная выставка в пользу приюта для бездомных животных "Лесопилка"», - отметил Сергей Руднев.

Посетить выставку псковичи смогут до 20 января по адресу: улица Конная, 6.