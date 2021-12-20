Культура

Новогодний спектакль в ГКЦ Пскова посетили 150 детей

Новогодний спектакль для 150 детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов состоялся в Пскове. Постановку «Новогодний детектив или операция "е"» показали в Городском культурном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

«Дети с удовольствием посмотрели спектакль, подпевали артистам и все вместе звали Дедушку Мороза и Снегурочку. Новогодняя программа – это подарок от коллектива ГКЦ, который много лет подряд бесплатно приглашает подопечных детского фонда на свои праздничные мероприятия», - рассказали в фонде.

В конце мероприятия всех маленьких гостей ждали сладкие подарки от заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, председателя регионального отделения Российского детского фонда Юрия Сорокина.

«Новый год – время волшебства и чудес! Мне как председателю детского фонда хочется, чтобы праздник пришел ко всем детям. А новогодний спектакль со сладостями – хороший рецепт создания праздничного настроения у детей» - отметил Юрий Сорокин.

Помимо спектакля и подарков, все гости мероприятия смогли сфотографироваться в новогодних декорациях Городского культурного центра.

От имени гостей мероприятия детский фонд поблагодарил Юрия Сорокина за сладкие подарки для детей, а коллектив ГКЦ – за «яркое и запоминающееся представление» для юных зрителей. «Вы подарили детям много позитивных эмоций!» - отметили в фонде.