Культура

Более 20 тысяч человек посетили Псково-Изборский музей на январских праздниках

Более 20 тысяч человек посетили Псково-Изборский музей-заповедник на январских праздниках. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Подведомственные Минкультуры России музеи с 1 по 12 января посетили 1 029 193 человека. Лидером по посещаемости стал Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское село», гостями которого стали более 95 тысяч человек.

Традиционно пользуются популярностью федеральные музеи-заповедники, расположенные в регионах. Так, в Государственном Владимиро-Суздальском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике в новогодние праздники побывали более 78 тысяч гостей.

Государственный музей заповедник «Павловск» принял более 58 тысяч посетителей, а Новгородский государственный объединенный музей-заповедник – более 35 тысяч.

В Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» приехали более 22 тысяч туристов. Высокий показатель посещаемости также у Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, получившего в начале прошлого года федеральный статус – почти 20 тысяч посетителей, отмечается на сайте Минкульта.

Значительные показатели также демонстрируют ведущие федеральные музеи - Государственная Третьяковская галерея (более 83 тысяч человек), Государственный Эрмитаж (более 65 тысяч человек), Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (более 51 тысяч человек).