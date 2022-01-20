Культура

Выставка «Дар бесценный» открылась в псковской художественной школе

Выставка «Дар бесценный» открылась в детской художественной школе города Пскова (улица Конная, 30) 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Экспозиция состоит из произведений живописи и графики, которые находятся в коллекции детской художественной школы. Коллекция собирается уже более 30 лет.

На выставке представлены работы не только псковских и российских художников, но и работы мастеров из других стран, которые приезжают в Псков, участвуют в пленэрах и в художественной жизни города. Это представители из западноевропейских, прибалтийских стран и городов-партнеров города Пскова. Например, из таких городов как Арль (Франция), Неймеген (Нидерланды), Нойс (Германия), Куопио (Финляндия), Перт (Шотландия), Ливерпуль (Великобритания), Рига и Резекне (Латвия), Тарту (Эстония) и других.

«Для нас это очень важно и очень интересно понимать то, что делают другие художники, как они работают в своих странах, в своих техниках. Многие работы были сделаны при моем присутствии», - отметил директор художественной школы Олег Цветков.

Цель таких выставок, по словам Олега Цветкова, - рассказать и показать ученикам работу художников, научить смотреть работы, выделять в них самое важное и ценное.