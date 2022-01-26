Культура

Выставку об «ускользнувшем от эскулапа» Пушкине подготовили для псковичей в Военно-медицинском музее

В Государственном Пушкинском заповеднике открыта не совсем обычная для литературного музея выставка. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, экспозиция называется «"Я ускользнул от Эскулапа…". Медицина в жизни и творчестве А. С. Пушкина». Подготовили ее в Военно-медицинском музее («Музей медицины России и военно-медицинской службы») в Санкт-Петербурге. Более чем на пятидесяти баннерах размещены репродукции произведений живописи и графики из разных отечественных собраний, дополненные интересными «медицинскими» подробностями из жизни поэта, цитатами из его произведений.

Из материалов выставки, например, можно узнать о врачах, в разные годы лечивших Пушкина. Первый из них — Матвей Мудров, бывший на момент рождения поэта семейным доктором Пушкиных: выпускник медико-хирургической академии и один из лучших диагностов Петербурга на то время. Последний — облегчавший страдания смертельно раненого поэта Николай Арендт, участник войны 1812 года, военный хирург, который провел более тысячи операций в полевых условиях, в 1837 году бывший лейб-медиком императора Николая I.

Дмитрий Белюкин. Смерть Пушкина (авторская копия дипломной работы, 1986). Из собрания Пушкинского заповедника.

Из материалов экспозиции также следует, что Пушкин был достаточно здоровым человеком, никакими серьезными недугами не страдал, а, например, за все время обучения в лицее обращался к врачу всего 16 раз: с жалобами на легкую простуду, на головную боль, на ушибы-ссадины или на то, что объелся сладостями.

Выставка размещена в Научно-культурном центре «Михайловского» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Планируется, что она будет открыта для посетителей до 30 июня. Вход в экспозицию свободный.

В музее также отметили, что проект «Я ускользнул от Эскулапа…» — первый опыт сотрудничества Пушкинского заповедника и Военно-медицинского музея. Сейчас в двух учреждениях обдумывают возможности дальнейшей совместной работы.