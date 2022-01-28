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Культура

Порядка 9 млн зрителей посмотрели культурные программы в Псковской области

28.01.2022 17:10|ПсковКомментариев: 0

Порядка 9 млн человек посмотрели культурные программы в Псковской области офлайн и онлайн. Об этом сообщила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 28 января.

«2021 год для культуры был разным», - заметила гость студии. По ее словам, снижения посещаемости культурных мероприятий не было. «В октябре выполнили годовой план, который ставило министерство культуры на регион», - сказала Ольга Тимофеева и добавила, что общее количество посещений онлайн и офлайн составило порядка 9 млн.

«Немножко проседали муниципальные образования, которые еще не сумели перестроится. Прорабатываем с ними формат open air», - рассказала Ольга Тимофеева.

Гость студии добавила, что в 2021 году национальный проект «Культура» реализовали на 100%. «Ниже планку не опускаем», - подчеркнула председатель комитета.

Теги: #эхо москвы в пскове #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
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