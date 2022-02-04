Студентов приглашают к участию в конкурсе дизайн-проектов «Псков Губернский»

Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Пскова объявил конкурс дизайн-проектов «Псков Губернский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации областного центра.
Конкурс проводится среди учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования в сфере архитектуры и дизайна.
Участникам предлагают разработать дизайн-проекты цифрового решения архитектурно-исторического образа здания на выбор. В список входят 8 объектов культурного наследия губернского периода (конец XVII - начала XX века):
Заявки на участие принимаются до 21 марта на электронную почту: pskov.tourism@mail.ru, с пометкой «Конкурс "Псков Губернский"» или по адресу: Псков, улица Георгиевская, 4. С положением о конкурсе и формой заявки можно ознакомиться здесь.
Подведение итогов состязания состоится 15 апреля.