Культура

Студентов приглашают к участию в конкурсе дизайн-проектов «Псков Губернский»

Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Пскова объявил конкурс дизайн-проектов «Псков Губернский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Конкурс проводится среди учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования в сфере архитектуры и дизайна.

Участникам предлагают разработать дизайн-проекты цифрового решения архитектурно-исторического образа здания на выбор. В список входят 8 объектов культурного наследия губернского периода (конец XVII - начала XX века):

Дом Беклешова улице Георгиевской, 4.

Дом Лавриновского на улице Детской, 2.

Дом Софьи Перовской XIX века на улице Советской, 42.

Гимназия Мариинская женская на улице Некрасова, 9.

Банк Государственный Российской Империи на улице Советской, 44.

Псковская губернская мужская гимназия на улице Георгиевской, 5.

Дом жилой доходный Е. Епифанова на улице Советской, 31.

Здание семинарии на улице Советской, 21.

Заявки на участие принимаются до 21 марта на электронную почту: pskov.tourism@mail.ru, с пометкой «Конкурс "Псков Губернский"» или по адресу: Псков, улица Георгиевская, 4. С положением о конкурсе и формой заявки можно ознакомиться здесь.

Подведение итогов состязания состоится 15 апреля.