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Культура

Организаторы «Исаборга» проверят качество исторической панорамы на фестивале

06.02.2022 14:30|ПсковКомментариев: 0

Качество исторической панорамы на фестивале «Исаборг» будет контролироваться предварительной проверкой заявок участников-реконструкторов по фото и «паспортам комплексов». Об этом сообщили организаторы в группе «Исаборг» в социальной сети «ВКонтакте».

Проверка подразумевает оценку соответствия реконструкции историческим источникам выбранного региона в пределах около полувека, учет этноса и социальной группы. Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» проводится с 2007 года и является первым фестивалем по эпохе викингов на Псковщине.

Организаторы отметили, что они всегда находят баланс между поддержанием общего высокого уровня историчности представляемых костюмов, моделей вооружения, предметов быта и сохранением возможности для начинающих реконструкторов и местных ремесленников принять участие в фестивале.

Напомним, XIV фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг», который проходит в деревне Изборск Печорского района, планируется провести с 27 по 29 мая этого года.

Теги: #Изборск #фестиваль реконструкции
Источник: Псковская Лента Новостей
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