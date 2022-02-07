Культура

Специальную программу подготовили ко дню памяти Пушкина в псковском университете

Последним дням поэта будут посвящены литературная встреча и молодежная дискуссия «Что для нас значит Пушкин?» в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» завтра, 10 февраля, в день 185-летия со дня трагической гибели русского гения.

Энгель Насибулин. Пушкин. Из собрания музея-заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, встречу и дискуссию проведут преподаватели и студенты Псковского государственного университета. Планируется, что в рамках этой акции Нина Цветкова — доцент кафедры филологии, коммуникаций и РКИ, давний друг и постоянный участник научных чтений в «Михайловском», расскажет о последних днях поэта, о свидетельствах его современников, о том, как на его кончину отреагировало общество. Программу дополнят стихи Пушкина и музыкальные композиции на его тексты.

Кроме того, планируется, что студенты ПсковГУ примут участие и в заупокойной службе по «убиенному болярину Александру» в Святогорском монастыре, а также в небольшой гражданской панихиде, которая всегда проходит после богослужения у могилы Пушкина.

В «Михайловском» также напомнили, что всех индивидуальных посетителей в день памяти Пушкина в музеи Михайловского, Тригорского и Петровского, а также на экскурсию по выставочным залам в Научно-культурном центре в 15.00 пустят бесплатно.