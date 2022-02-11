Культура

Псковский цирк поедет на межрегиональный фестиваль «Праздник нашего детства»

По результатам первого тура народный коллектив «Псковский цирк» примет очное участие в XIV Межрегиональном фестивале любительских цирковых коллективов «Праздник нашего детства». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

Первый тур проводили в дистанционном формате в виде видеоотбора, из трех конкурсных номеров отбор прошли два номера: антипод «Ярмарка» (6 участников) и эквилибр на катушках «Чарли Чаплин» (Егор Табунщиков).

Гала-концерт лауреатов фестиваля состоится 18 февраля в Тверском государственном цирке. Организатором фестиваля выступает Тверской областной дом народного творчества совместно с Государственным российским домом народного творчества имени В. Д. Поленова и при содействии филиала Росгосцирка «Тверской цирк».

В фестивале примут участие самодеятельные артисты цирка из Тверской, Смоленской, Ленинградской, Московской, Калининградской, Волгоградской, Саратовской областей, Хабаровского, Краснодарского краев, Пскова, Ульяновска, Магадана, Перми, Орла.

Молодые артисты покажут свое мастерство, соревнуясь друг с другом в ловкости и смелости, способности в упорной борьбе артистично продемонстрировать свои наивысшие достижения практически во всех видах циркового искусства, рассказали в администрации.

Там также отметили, что в 2021 году коллектив «Псковский цирк» уже становился лауреатом I степени за номер антипод «Ярмарка» на Всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов в Перми.

В Пскове цирк появился в 1967 году. Творческий коллектив «Циркачонок» создали в 1984 году. В 1997 году ему было присвоено звание «Образцовый самодеятельный коллектив». В 2018 году коллектив переименовали в «Псковский цирк». На сегодняшний день в нем занимаются более 90 человек. Это уникальный коллектив в своем жанре в Псковской области. В 2022 году в апреле «Псковский цирк» отметит 55-летний юбилей.