Культура

Проследить столетний путь Пушкинского заповедника могут псковичи на выставке

Выездная выставка, посвященная столетию создания Пушкинского заповедника, откроется в Псковской областной универсальной научной библиотеке 17 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

В основе экспозиции «Пушкинский заповедник на страницах книжных и периодических изданий» представлены материалы архивной коллекции фонда музейной библиотеки. Среди книжных изданий - путеводители, исторические очерки, исследованиями разного времени с конца XIX века до наших дней. Редкие и особо ценные издания будут показаны лишь в виде иллюстраций обложек, но с нанесением кодов, для доступа пользователей к электронному полнотекстовому изданию, размещенному на сайте Пушкинского заповедника. Некоторые издания являются книжными памятниками федерального и регионального значения, уточнили организаторы выставки.

Фактическое рождение музея произошло в XIX веке, в год столетия со дня рождения Пушкина. В советский период музей приобрел новое значение и статус. 17 марта 1922 года Пушкинский уголок – Михайловское, Тригорское и могила поэта у стен Святогорского монастыря – взял под охрану государства Декрет Совета народных комиссаров, напомнили в библиотеке.

«За эти 100 лет в своем развитии музей прошел весь сложный, часто трагический путь от Пушкинского уголка в Псковской губернии до одного из самых значимых литературных музеев нашей страны. Этот путь был отражен на страницах книжных и периодических изданий, часть которых малоизвестна широкому читателю. Знакомство с выставкой – возможность проследить исторический путь развития музея, отношения к нему государственной власти, просветителей, простых обывателей. К тому же это возможность познакомиться с разнообразной полиграфической продукцией, посвященной Пушкинскому заповеднику», – добавили организаторы.

Выставка будет работать по графику библиотеки:

понедельник – четверг с 10:00 до 20:00,

суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00,

пятница – выходной день.

Вход свободный. Выставка пройдет в режиме COVID-free, добавили в библиотеке.