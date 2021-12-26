Культура

Новые открытки с михайловским Пушкиным Игоря Шаймарданова «разлетелись» в разные уголки России

Выпущенные специально к нынешним зимним праздникам почтовые карточки сейчас можно найти на «Музейной почте» Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Бугрово. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, эти открытки представляют одну из самых «демократичных», наиболее любимых зрителями фондовых коллекций музея: живопись известного театрального художника Игоря Шаймарданова. Новая «серия» из четырех открыток — это репродукции из его «пушкинских циклов» разных лет.

Ожидаемо, самой большой популярностью в каникулярные дни у гостей выставочного зала «Музейная почта» пользовались сюжеты с колядующими Пушкиным и няней, а также с поэтом, катающимся с горки на детских санках («Дед Мороз и Снегурочка» и «Зимние забавы» из серии «Арина Родионовна и Александр Сергеевич» 2010 года). Порядка пятидесяти таких открыток отправили в разные уголки России посетители «Музейной почты», рассказали в Бугрово. Еще два сюжета, выбранные музеем к печати — «Первый снег» (2010) и «Грачи прилетели» (2018).

Напомним, что к новогодним праздникам в музее также выпустили оригинальную карту Святогорья с рисунками Игоря Шаймарданова и арт-терапевтическую книжку-раскраску «Лукоморье», нарисованную молодой московской художницей Еленой Абдулаевой.

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В «Михайловском» уточнили, что эти информационно-сувенирные издания были отпечатаны в региональной типографии «Псковское возрождение».