Культура

Старинное поселение нашли при строительстве газопровода в Псковской области

Поселение X-XV века нашли при строительстве газопровода Пушкинские Горы — Красногородск в Псковской области. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов.

«При строительстве газопровода Пушкинские Горы — Красногородск на берегу реки Великой прямо на трассе газопровода было обнаружено замечательное поселение X-XV века, о котором мы ничего не знали и не предполагали», - рассказал Александр Михайлов.

По словам археолога, реализация программы газификации в Псковской области привела еще к одному открытию - при прокладывании газопровода Опухлики — Невель на 15-ти километрах трассы было обнаружено три могильника конца первого тысячелетия нашей эры.