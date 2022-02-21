Культура

Вебинар о поэте, так и не ставшем чиновником, проведет ученый секретарь «Михайловского»

Вебинар «"Не рвусь я грудью в капитаны и не ползу в асессора…". Гражданская служба А.С. Пушкина» завтра, 24 февраля, проведут Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина (Москва) и Государственный музей-заповедник «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, прочтет лекцию ученый секретарь Пушкинского заповедника Эдуард Узенев.

Энгель Насибулин. Дорога. Из фондов музея-заповедника

Речь на занятии пройдет не только о продвижении Пушкина по служебной лестнице (как известно, поэт, не стремился сделать военную или гражданскую государственную карьеру и какими-то особенными достижениями на служебном поприще не отличился, избрав взамен такой судьбы иной, творческий, путь). Куда более значимо, - считает Эдуард Узенев, - насколько серьезную роль гражданская служба Пушкина сыграла в формировании его мировоззрения, его взглядов на исторический путь России.

В музее напомнили, что Институт имени Пушкина занимается проблемами преподавания русского языка как иностранного и популяризацией отечественной культуры и литературы за рубежом. Виртуальное представительство Пушкинского Заповедника на базе этого ведущего российского учебного и научного заведения работает с марта 2019 года. За это время сотрудники «Михайловского» подготовили и провели здесь, в рамках интернет-проекта «А.С. Пушкин и феномен русской классики», десять встреч со слушателями. Для вебинаров в музее выбирали самые разные темы - от семейственных преданий пушкинского рода, своеобразно отражённых в неоконченном романе «Арап Петра Великого», до современной истории музея на примере проекта «Хлебное место» - победителя IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел».

Разговор о гражданской службе Пушкина 24 февраля начнут в 16.00 по московскому времени. Для того чтобы стать его участником, достаточно просто зарегистрироваться на портале «Образование на русском». В музее особо отмечают уникальность слушательской аудитории, которую собирают вебинары на портале Института русского языка: это люди, которым интересна история нашей страны в самых разнообразных ее проявлениях, в том числе многочисленные преподаватели-русисты и студенты, увлеченные русской культурой из многих и многих стран мира.