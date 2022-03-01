Культура

Акция «Мастер псковской силы» стартовала 3 марта

Историко-краеведческая псковская библиотека имени И. И. Василева объявила акцию «Мастер псковской силы», посвященную столетию со дня рождения архитектора, реставратора и художника Всеволода Смирнова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Изображение: Историко-краеведческая псковская библиотека имени И. И. Василева

Акция проходит в группе библиотеки соцсети «ВКонтакте». С 3 марта по 30 апреля все желающие могут публиковать у себя на страницах информационные материалы (фотографии, видео нынешнего времени или прошлых лет), посвященные деятельности Всеволода Смирнова. При этом надо обязательно сопровождать эти публикации хештегом #МастерПсковскойСилы, отметили в библиотеке.

С 3 марта по 30 апреля в группе библиотеки «ВКонтакте» также будут транслироваться ежедневные блиц-опросы про жизнь и творчество Всеволода Смирнова.

Участники акции получат электронные благодарственные письма.