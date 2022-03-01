Культура

Псковские художники подготовили подарок к 100-летию «Михайловского»

Выставку работ современных псковских художников откроют в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в дни празднования столетия «Пушкинского уголка» на Псковщине. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, новую экспозицию музейщики готовят совместно с Псковским региональным отделением Союза художников России.

В музее также уточнили, что выставка будет достаточно большой: свыше шестидесяти произведений двадцати авторов, от вполне реалистичных пейзажей до абстрактных композиций. Это образцы изобразительного и декоративно-прикладного искусства: живопись, оригинальная и печатная графика, гобелены. Практически все эти работы, кроме трёх, датированных 1999 годом, созданы уже в XXI веке.

Экспозицию разворачивают сразу в трех залах анфилады музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинское Горы, бульв. Гейченко, 1). Вернисаж назначен на субботу, 19 марта.

Напомним, что подробную информацию (указание дня, времени и места проведения) о других юбилейных концертах и выставках можно найти на официальном сайте «Михайловского», по адресу https://pushkinland.ru/2018/news/news22/news5.php.