Культура

Ранее скрытые участки стен Храма Великомученицы Варвары обследуют в Печорах

Ранее скрытые участки наружных стен и конструкций Храма Великомученицы Варвары XVIII века обследуют в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Ранее на храме установили леса и защитные экраны, которые позволяют проводить работы на фасадах здания и защищают памятник от воздействия неблагоприятных погодных условий. Также был произведен демонтаж внешней обшивки фасада храма. На основании проведенной экспертизы архитекторы-реставраторы примут окончательные проектные решения по проведению противоаварийных работ.

«Церковь уникальна тем, что в ней сохранился старинный иконостас, а также тем, что приход Варваринской церкви с 20-х годов XX века существовал как приход православной этнической группы народа сето. Это один из самых посещаемых храмов в Печорах», - заметили в организации.