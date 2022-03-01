Культура

Конкурс на лучшее исполнение фортепианного произведения прошел в Пскове

Конкурс на лучшее исполнение фортепианного произведения (соло) для студентов разных специальностей прошел в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Целью конкурса было повысить заинтересованность студентов всех специальностей в изучении курса фортепиано, развить их пианистические возможности, музыкальный кругозор, привлечь к исполнению классической и современной музыки. Важной задачей конкурса также является повышение статуса общего курса фортепиано в целом.

Организатор конкурса, председатель комиссии «Общий курс фортепиано» Валерия Дунюшкина отметила, что основная идея конкурса - предоставить возможность заинтересованным студентам, играющим, как правило, в составе ансамбля, хора или оркестра, выйти на сцену теперь в качестве солиста, проявить свою инициативу и творческий потенциал.

«Фортепиано – это универсальный самодостаточный сольный инструмент с богатым гармоническим звучанием и большими возможностями, его можно использовать как солиста в оркестре, в камерном ансамбле, а также как аккомпанирующий инструмент, он самый востребованный и популярный инструмент среди музыкантов и слушателей», - отметили в колледже.

Руководитель также добавила, что большое число обучающихся в колледже – это бывшие выпускники музыкальных школ области, поступающие в колледж, как правило, без фортепианной подготовки либо с годовым ознакомительным курсом. Их обучение в колледже начинается с самых азов, и за четыре года освоения дополнительного инструмента их пианистические возможности остаются довольно ограниченными на уровне музыкальной школы.

Такой выпускник тоже востребован в учреждениях дополнительного музыкального образования, куда он возвращается по окончании колледжа, поскольку продолжает быть актуальной проблема нехватки пианистов-концертмейстеров в образовательных учреждениях. Этот вопрос разрешается тем, что музыкант-педагог – не пианист берет на себя функцию и преподавателя по общему курсу фортепиано, и концертмейстера, он аккомпанирует своему ученику по специальности (вокал, флейта, скрипка и другие) не только в классе, на концертах, а зачастую и на конкурсах.

Профессиональные компетенции такого специалиста целиком зависят от уровня развития пианистических умений, полученных на курсе освоения исполнительских навыков фортепианной игры. «Значимой становится роль педагога-наставника, заинтересованного в повышении пианистического уровня студентов музыкального отделения, развитии у них системных умений и навыков, в формировании профессиональных компетенций. Поэтому особенно остро встает вопрос повышения профессионального уровня и возможностей наших выпускников», - подчеркнули в учебном заведении.

На решение этого вопроса направлена подготовка и проведение в колледже концертов по общему курсу фортепиано и конкурса на лучшее исполнение фортепианного произведения (соло), в котором приняли активное участие студенты разных специальностей: «Теория Музыки», «Хоровое дирижирование», «Инструменты народного оркестра», «Духовые и ударные инструменты», «Музыкальное искусство эстрады», «Этнохудожественное творчество».

«Организация выступлений в качестве пианистов в конкурсном состязании стимулирует интерес студентов к обучению фортепиано, мотивирует в дальнейшем к творческой самореализации, подчеркнули в колледже. Уже на протяжении нескольких лет студенты Псковского областного колледжа искусств завоевывают призовые места и становятся лауреатами региональных, всероссийских и международных конкурсов по общему фортепиано», - заметили в колледже.

В этом учебном году студент второго курса специальности «Оркестровые духовые и ударные инструменты» Иван Бондаренко (преподаватель Наталья Иванова) одержал победу на международном конкурсе «Осенняя мозаика» в номинации ОКФ (Москва). Также в марте 2022 года студентка теоретического отделения колледжа Ангелина Сергеева (преподаватель Наталья Жданова) стала победителем в двух престижных конкурсах: на V всероссийском фестивале-конкурсе по курсу фортепиано.

Он состоялся на базе Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова и на XIX Международном форуме-конкурсе искусств «Петербургская весна» (учредители - некоммерческая организация «Санкт-Петербургский фонд развития культуры и искусства», Творческий центр «Inspiraition»). Во всех этих конкурсах представлены российские и зарубежные ссузы и вузы, в жюри – ведущие специалисты и выдающиеся деятели культуры и искусств города Санкт-Петербурга и Москвы.

Руководитель комиссии общего фортепиано колледжа искусств отметила: «Возможность участия студентов Псковского колледжа искусств в таких конкурсах, несомненно, будет способствовать их творческой самореализации, совершенствованию пианизма, появлению возможности осваивать разные формы и жанры музицирования, повлияет на развитие профессиональных навыков».

Она также выразила надежду, что в ближайшей перспективе Псковский областной колледж искусств, наряду с другими средними профессиональными учреждениями страны, сможет учредить региональный конкурс по общему фортепиано, что в дальнейшем будет способствовать популяризации и развитию начального и среднего профессионального музыкального образования в учебных заведениях города Пскова и Псковской области.