Культура

Псковский музей презентовал проект «Потягнем за Отечество»

Псково-Изборский музей-заповедник презентовал учителям проект патриотической направленности «Потягнем за Отечество», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии, проходившем во Дворе Постникова в Пскове, приняли участие 40 учителей из школы №3. Гостей разделили на группы и подготовили для них полуторачасовую программу, состоящую из знакомства с музеем, презентации проекта «Потягнем за Отечество» и экскурсии в Варлаамовской и Высокой башнях со «стрельцом» и «боярским сыном».

Учителя узнали от начальника отдела «Двор Постникова и Варлаамовский угол» Алексея Голубева об истории здания «Мешок» на территории комплекса, а также о его владельцах, реконструкциях и судьбе памятника в годы Великой Отечественной войны.

Затем куратор героико-патриотического проекта «Потягнем за Отечество» Софья Голубева презентовала фильм, демонстрирующий цикл интерактивных программ проекта. Так, собравшимся предложили принять участие в одной из программ «Лев против орла».

«Наш героико-патриотический проект поддержала администрация Псковской области и министерство культуры Российской Федерации. Он направлен на патриотическое воспитание. Знаю, что в школах проводятся уроки такой направленности, поэтому мы приглашаем провести их в рамках проекта», – сказала куратор.

Помимо этого, сотрудник музейно-образовательного центра рассказала собравшимся о предстоящих в апреле мастер-классах: «По платью видно, кто идет» и «Мастерство манерное».

В завершение мероприятия сотрудникам образовательного учреждения провели экскурсию по Варлаамовской и Высокой башням.