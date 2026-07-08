 
Культура

«Только и пели, что песни военной поры…»: в «Михайловском» приглашают вспомнить жизнь после июля 1944-го

0

На вечер, который перенесёт в атмосферу деревенских посиделок второй половины 1940-х — начала 1950-х годов, приглашает гостей и жителей Святогорья Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты, программа, приуроченная к очередной годовщине освобождения Пушкинского заповедника и Пушкиногорского района от фашистских захватчиков в 1944 году, не случайно называется «Солдатский привал. “Споёмте, друзья!“». 

Аршак Михранян. Развалины дома-музея в Михайловском (1945). Из собрания Пушкинского заповедника

«Эта программа обращается к памяти тех лет, когда на деревенских вечёрках только и пели, что песни военной поры, — рассказали в музее. — Сражения, пусть уже и в отдалении от родных мест, ещё шли, а разруха, оставшаяся после того, как отгремели бои, всё ещё оставалась частью повседневной жизни людей». 

Военные песни в деревне Бугрово, на музейном мельничном подворье, будут звучать под гармонь. Предполагается, что хозяева и гости будут петь вместе. В сценарий вошли и стихи поэтов-фронтовиков, поэтические произведения о Великой Отечественной войне. В музее подчеркнули, что участвовать в чтецкой части программы также смогут все желающие. 

«Солдатский привал» в Пушкинском заповеднике будут проводить 11 июля, то есть — в канун памятной даты. 

Кроме того, 11 и 12 июля все желающие смогут побывать на арт-экскурсии Михаила Драгунова — давнего друга музея, известного артиста театра и кино, актёра петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, лауреата международного конкурса «Овация». Маршрут поэтической прогулки «После марша и ночной атаки… Пушкина читали наизусть» пролегает по парку центральной усадьбы заповедника — мемориального имения Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское». Сильно пострадавшая, разрушенная в годы оккупации, музей-усадьба была восстановлена ценой больших трудов местных жителей и вновь назначенного директором «Пушкинского уголка», — напоминает своим слушателям актёр. Для названия программы Михаил Драгунов взял кольцевые строки из стихотворения Семёна Гудзенко, русского советского поэта и журналиста, военного корреспондента времён Великой Отечественной: «После марша и ночной атаки / Нашу роту посетила грусть: / Нам под Банской Штявницей словаки / Пушкина читали наизусть».

Полезные подробности (время проведения программ, возрастные рекомендации для их участников, многое другое) можно найти на официальной странице Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026