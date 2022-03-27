Культура

Исследование о солнечных часах в Тригорском вошло в новый выпуск «Михайловской пушкинианы»

К выходу из печати в типографии «Псковское возрождение» подготовили 87 выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», силами которого с 1996 года издается эта книжная серия.

На первой странице обложки нового сборника — репродукция картины Дмитрия Мясникова «Михайловское» (2015) из фондов музея

Как пояснили в музее, новый сборник включает в себя материалы сразу нескольких научно-практических конференций, которые прошли в Пушкинском заповеднике в 2020 и в 2021 году, и темы включенных в книгу публикаций отличаются разнообразием.

Первый раздел издания представляет читателям августовские Михайловские Пушкинские чтения, которыми в заповеднике отмечают годовщины приезда поэта в родовое имение, в так называемую северную ссылку. Конференция 2021 года носила название «Небом избранный певец». В «…Пушкиниану»-87 также вошли материалы, представляющие деятелей культуры и искусства разных периодов отечественной истории, в том числе поэта русского зарубежья Николая Туроверова, народного художника СССР Михаила Божия, современного сибирского режиссера Андрея Штейнера.

При этом значительная часть раздела, включающего в себя материалы этих чтений, посвящена жизни и творчеству Пушкина: от анализа его путевых заметок, сделанных в 1824 году на территории нынешней Беларуси, до историко-филологического исследования образа «Александрийского столпа» из известного стихотворения.

Вторая и третья части новой книги — материалы «внутренних», только с участием сотрудников музея, конференций двух последних лет. В «Михайловском» отметили, что эти чтения чрезвычайно важны для заповедника, так как на них традиционно озвучивают итоги изыскательской работы, призванной «обслуживать» повседневную, в первую очередь экскурсионную, деятельность учреждения.

Отсюда и тематический «разброс» материалов: от обзора открыток и фотографий с видами «Пушкинского Уголка» в заповедном фотонегафонде до аналитического «конспекта» различных исследований системы «Солнечных часов», в XVIII веке устроенных в парке Тригорского Александром Вындомским, бывшим членом Казанской ложи «Восходящего Солнца (Светила)».

В музее уточнили, что объем нового сборника — 384 страницы, или 24 печатных листа. Тираж его «бумажной» версии (распространяется бесплатно) составляет 150 экземпляров. В электронном виде, в формате PDF, новую «Михайловскую пушкиниану» можно свободно читать и скачивать с официального сайта «Михайловского».