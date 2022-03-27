Культура

Псковская вокалистка прошла отборочное прослушивание фестиваля «Славянский базар»

Студентка Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анастасия Куклина успешно выступила в финале национального отборочного прослушивания фестиваля «Славянский базар», который состоялся в Москве 29 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Как рассказала руководитель отделения «Музыкальное искусство эстрады» колледжа Ирина Галковская, для участия в финальном этапе отборочного тура конкурса «Славянский базар» жюри пригласило на очное прослушивание только десять молодых вокалистов из разных регионов России. В десятку сильнейших в возрастной категории от 18 до 31 года вошли исполнители из Москвы, Московской области, Калуги, Воронежа, Тюмени, Великого Новгорода и Пскова.

«Первый отборочный тур проходил по видеозаписям, и мы отчетливо представляли себе масштаб этого международного творческого состязания. Приглашение Анастасии на финальное прослушивание в Москву стало приятной неожиданностью для педагогов, работающих с молодой талантливой вокалисткой, и, прежде всего, для преподавателя по сольному пению – Екатерины Камаловой», - подчеркнула Ирина Галковская.

После выступления в Финале отборочного тура псковичка получила много хороших отзывов. Профессиональное жюри, в состав которого вошли заслуженный деятель искусств РФ, композитор Григорий Гладков, певица и телеведущая Илона Броневицкая, певец, композитор и телеведущий Родион Газманов, певец и телеведущий Евгений Кунгуров, заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель Московского детского театра эстрады, композитор Валентин Овсянников, по достоинству оценило высокий исполнительский уровень участницы и ее творческий потенциал.

Все члены жюри поставили Анастасии высшую оценку (10 баллов) за исполнение песни «Реченька» в обработке Павла Слободкина. Илона Броневицкая отметила ее выступление даже «10+», отметили в колледже.

По словам Анастасии Куклиной, участие в финале Национального отборочного прослушивания фестиваля «Славянский базар» - это самое серьезное испытание в ее музыкальной жизни.

Несмотря на то, что по итогам конкурса представлять Россию на Славянском базаре доверили более опытной вокалистке – выпускнице Государственного музыкального училища эстрадного и джазового искусства, студентке РАМ им. Гнесиных, – для псковички это испытание стало важным этапом в творческой биографии.

В свои 18 лет девушка уже неоднократно представляла Псковскую область на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Грозном, Великих Луках. Среди наиболее значимых ее творческих достижений - пять гран-при («Многоголосье 2019», «Новые голоса на Новом радио 2020», «Музыка. Весна. Победа», «На Олимпе», «Мы памяти верны»), звание лауреата 1 степени («Осенние таланты», «Отражение», «Кларини XXI века», «Мелодии Победы»).

Дважды Анастасия Куклина становилась призером регионального отборочного тура молодежных Дельфийских Игр России и в апреле 2022 года готовится представить Псковскую область на всероссийском финале этого конкурса.