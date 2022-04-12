Культура

Автор «Ночного дозора» перенес выпуск последней книги цикла на неопределенный срок

Публикация книги Сергея Лукьяненко «Вечный дозор» из цикла «Дозоры» о маге Антоне Городецком, запланированная на май 2022 года, отложена, и новая дата еще не определена.

Фото: РИА Новости

Это связано с тем, что в содержание книги вносятся коррективы, сообщает ТАСС. «Мне из-за всем известных событий приходится переписывать весь мир, который там уже описан», - сказал Лукьяненко, добавив, что публикация книги в мае не состоится, новый срок еще не определен.

В сентябре Сергей Лукьяненко сообщал, что планирует завершить работу над «Вечным дозором» до конца 2021 года, публикация книги намечалась на май 2022 года.

Фото: кадр из фильма «Ночной дозор»

Первая книга о маге Антоне Городецком - «Ночной дозор» - вышла в 1998 году. В 2004 году она была экранизирована режиссером Тимуром Бекмамбетовым, в 2006 году на экраны вышло продолжение фильма по одноименному роману «Дневной дозор». Последний на сегодняшний день роман серии «Шестой дозор» был опубликован в 2014 году.