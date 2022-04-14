Культура

Что читают родители в Пскове своим детям, выяснили аналитики

Псковские мамы изучают литературу по детской психологии, чтобы разобраться в сложных вопросах родительства, а папы читают своим чадам сказки и стихи. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные сервиса «МегаФон Книги» сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Мамы Пскова выбирают современные труды по психологии и детскому развитию – на эти произведения приходится порядка 20% от общего объема скачанных книг. Топ женских предпочтений выглядит так: «Дети взрослым не игрушки» Екатерины Мурашовой, «Тренинг для беременных «Жду тебя» Анастасии Колендо-Смирновой, «Счастливый ребенок.

Универсальные правила» Андрея Курпатова, «Нет, это нормально» Елены Аверьяновой и «Начало жизни. Ваш ребенок от рождения до года» авторства Евгения Комаровского.

Папы Пскова в целом в девять раз реже мам обращаются к электронным произведениям детской тематики и не проявляют особого внимания к педагогической литературе и книгам по психологии. Исключением является лишь произведение японского писателя Тосимаса Оота «Как оставаться в сердце ребенка, если работаешь с утра до ночи». Вдобавок именно папы больше всех скачивают сказки и стихи. При этом все родители достаточно консервативны в выборе художественной литературы для детей, предпочитая нестареющую классику. На российские произведения приходится свыше 70% от общего числа электронных книг, но в топ самых популярных вошли книги как отечественных, так и зарубежных авторов.

Самыми востребованными художественными произведениями стали «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова, «Манюня» Наринэ Абгарян, «Таймлесс.Сапфировая книга» Керстин Гир, сборники сказок народов мира и «Маленький принц» Антуана Сент-Экзюпери.

Пик активного интереса к детской литературе у женщин приходится на 30-40 лет, а мужчины начинают подтягиваться в ряды читателей книг для детей лишь после 40. Среди почти полутора тысяч скачанных произведений за прошедший год, вес превысил 200 гигабайт, четверть приходится на аудиоверсии известных произведений.