Культура

Память великолукского краеведа Михаила Семевского почтили участники конференции

Память великолукского краеведа Михаила Семевского почтили участники конференции в городской библиотеке имени М. И. Семевского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Великолукская ЦГБ имени М. И. Семевского

«В конференц-зале обрались историки, краеведы, педагоги, музейные работники, архивисты, чтобы почествовать Михаила Семевского, основателя и издателя лучшего в XIX веке отечественного исторического журнала "Русская старина", блестящего популяризатора исторических знаний, историка, общественного деятеля, педагога, которому в этом году исполнилось 185 лет со дня рождения», - отметили в библиотеке.

К этому событию приурочена краеведческая научно-практическая конференция «М.И. Семевский: жизнь, труды, окружение и наследие». Участники конференции увидели фильм «Хорош городок Луки Великие (М.И. Семевский)», подготовленный сотрудниками Центра эстетического воспитания. Присутствующие смогли ознакомиться с интереснейшими выставками архивных документов: «Михаил Иванович Семевский» по документам Государственного архива Псковской области и личного архива историка-архивиста Анатолия Сизова.

Открыл конференцию кандидат исторических наук, декан социально-гуманитарного факультета, профессор ВЛГАФК, член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, председатель Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки Дмитрий Белюков. Он поприветствовал собравшихся, зачитал приветственный адрес всем участникам конференции от главы города Николая Козловского, пожелал участникам конференции плодотворной работы и новых исследований.

Вели пленарное заседание Дмитрий Белюков и директор ЦГБ им. М. И. Семевского, Заслуженный работник культуры Псковской области Галина Ковалева.

Краеведческая научно-практическая конференция «М.И. Семевский: жизнь, труды, окружение и наследие» прошла в режимах онлайн и офлайн, участники заслушали более 20 докладов. «За каждым из них кроется поистине титаническая работа разных людей, ученых, краеведов, писателей, жителей Великих Лук и других уголков страны», - отметили в библиотеке.

В конференции приняли участие ученые из Санкт-Петербурга, Челябинска, Твери, Сланцев, Ясной Поляны, Пскова, Великих Лук, Опочки и Ташкента (Узбекистан).

«Благодаря докладчикам и гостям конференции тема жизни и деятельности Михаила Ивановича Семевского была рассмотрена с новых сторон», - подчеркнули в библиотеке и добавили, что во время конференции краеведы выбрали эмблему Великолукского городского краеведческого общества, которому в этом году исполняется 30 лет.