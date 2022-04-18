Культура

Концепцию нового театра кукол в Пскове одобрил губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников одобрил вариант концепции нового театра кукол в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ключевые проекты сферы культуры, мероприятия событийного календаря предстоящего сезона Михаил Ведерников обсудил с председателем комитета по культуре Ольгой Тимофеевой. Она представила главе региона вариант концепции нового театра кукол в Пскове — проекта реконструкции здания досугового центра в псковском парке культуры и отдыха («Таблетки») и прилегающей к нему территории в Летнем саду.

Ранее глава региона давал поручение соблюсти все замечания архитектурного сообщества, специалистов по охране объектов культурного наследия, исполнить все требования охранных зон. В настоящее время архитекторы продолжают дорабатывать детали, но в целом концепцию губернатор одобрил, отметили в администрации.