Культура

Николай Носков выйдет на сцену Зеленого театра 16 июня

Заслуженный артист России, пятикратный обладатель музыкальной премии «Золотой граммофон», лауреат премии «Овация» Николай Носков выйдет на сцену Зеленого театра в Пскове 16 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

На этом уникальном летнем концерте на открытом воздухе будут исполнены всеми любимые хиты из репертуара Николая Носкова и произведения из его нового альбома. Возвращение артиста на сцену совпало с последней работой над пластинкой «Живой», к которой Николай Носков приступил в 2019 при поддержке своего друга, известного российского продюсера и композитора Виктора Дробыша. Тогда у музыкантов и родилась идея большого концерта с участием друзей певца, который состоялся в декабре 2019 года.

Этот концерт стал дебютным после долгого отсутствия артиста на сцене.

На сцене Зеленого театра обязательно прозвучат всеми любимые песни Николая Носкова: «Дай мне шанс», «Снег», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю» и «А на меньшее я не согласен».

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.