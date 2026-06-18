Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжает цикл познавательных программ «Занимательная археология».

«Псковская Троя». Какую часть нашего древнего города по праву можно сравнить с легендарной Троей? Что археологи обнаружили в раскопах на улице Ленина? И почему призрак бетонной плиты снова нависает на нашим культурным наследием? На эти и другие вопросы автор и ведущий проекта, известный псковский археолог Александр Михайлов ответил в новом выпуске «Занимательной археологии».

Повтор в 18.28.

«Занимательная археология» - это программа об особенностях археологии Псковской земли, о тайнах, которые хранит земля древней Псковщины, о буднях археологов и удивительных открытиях.