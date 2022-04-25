Культура

«Это — книга-музей» — директор «Михайловского об исследовании оренбургского историка

Широкой читательской аудитории презентовали монографию Аллы Федоровой «Планета читает Пушкина. Коллекция переводов “Капитанской дочки”». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», директор которого является автором предисловия к новому изданию.

В Пушкинском Заповеднике рассказали, что в основу нового исследования легли материалы из собрания историко-литературного музея «Капитанская дочка», который создан и работает в Оренбургском государственном аграрном институте под началом доктора исторических наук, профессора кафедры истории и философии Аллы Федоровой. В числе этих материалов — издания пушкинской повести в переводах на почти пятьдесят языков мира. Среди них многие европейские языки, японский, корейский, китайский, индонезийский, языки бывших республик СССР и даже, например, ливвиковское наречие карельского языка.

Специалисты и коллеги, как историки, так и филологи, высоко оценили работу оренбургского ученого. А директор «Михайловского» Георгий Василевич Аллы Фёдоровой назвал ее «…книгой-исследованием, книгой-энциклопедией, книгой-музеем».



Из иллюстраций Юрия Игнатьева к «Капитанской дочке» А.С. Пушкина. Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

В Пушкинском Заповеднике уточнили, что первую презентацию книги провели в Оренбургском областном музее изобразительных искусств. Директор этого учреждения, доктор культурологии Юрий Комлев, по собственному признанию Аллы Федоровой, первым высказал мысль о том, что коллекция «…дочек» и та работа со студентами, которую ведут на базе институтской экспозиции, — тема, достойная монографии. Презентация была костюмированной — ее участники-студенты были в костюмах екатерининской эпохи. Молодые люди прочли собравшимся фрагменты пушкинского текста в переводе на ряд европейских и азиатских языков.

Напомним, что по одной из версий сюжет неразделимо связанной с Оренбуржьем «Капитанской дочки» Пушкин услышал в симбирском трактире, когда собирал в Предуралье материал о пугачёвском восстании. Впервые повесть, или, по другому жанровому определению, роман был опубликована в журнале «Современник» в 1836 году. Первый перевод «Капитанской дочки» на иностранный язык был сделан в 1841 году в Стокгольме.

В коллекции музея-заповедника «Михайловское» есть ряд иллюстраций к этому пушкинскому произведению, выполненных художниками разных поколений и художественных школ.