Культура

Стали известны итоги посвященного Дню Победы конкурса стихотворений

Стали известны итоги проведении поэтического конкурса, посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

В конкурсе, проходившем в социальной сети «ВКонтакте», в сообществе «Поэзия Псковской области», приняли участие 182 автора из России, Белоруссии и Казахстана, из которых 21 - дети и юноши. Работы оценивало как профессиональное жюри, так и участники сообщества с помощью народного голосования. Голосование проводилось в два этапа. Во втором этапе приняли участие 885 человек, каждый из которых мог проголосовать только за одно произведение.

По итогам второго этапа лучшим признали стихотворение «Вне времени течет река…» Елены Николаенко из города Липецка, которое получило 346 голосов. Решением профессионального жюри первое место в конкурсе присудили Анне Бабинцевой из Каменск-Шахтинского Ростовской области за произведение «Курок». Второе место заняла Татьяна Цвирко из города Клецка Республики Беларусь со стихотворением «На Багне у Озаричей (концлагерь)». На третьем месте оказалась Наталья Колмогорова из Самары со стихотворением «Синеглазка».

Победителей конкурса по версии народного голосования и поэтов, занявших призовые места согласно решению жюри, наградили дипломами Псковского регионального отделения Союза писателей России, их направят в электронном виде. Также стихи победителей конкурса и избранные произведения его участников опубликуют на сайте «Псковский литературный портал» в рубрике «Стихи о войне».

Кроме того, памятные дипломы также получили все юные авторы, приславшие свои произведения на конкурс.