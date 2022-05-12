Культура

«Шум времени»: вечер поэзии Осипа Мандельштама пройдет в Пскове 16 мая

Литературно-художественная программа «Осип Мандельштам: Шум времени» с участием заслуженного артиста России Виктора Яковлева пройдет в Региональном центре чтения 16 мая в 15.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Афиша: Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова

«Вот уже четверть века как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе», – процитировали слова Осипа Мандельштама в библиотеке.

«Мы только располагаем сведениями о дате смерти поэта – 27 декабря 1938 – но не знаем наверняка. Нам дано знать, что поэт был брошен в общую яму захоронения (вот они – большевистские скудельни!) с биркой на большом пальце левой ноги. Его легко и просто хоронили, но не было сдержанных колоколов», – рассказали организаторы встречи.

По их словам, весь XX век был прожит со словом Мандельштама, «сохраняя речь поэта во всей полноте русской поэзии».