«Шум времени»: вечер поэзии Осипа Мандельштама пройдет в Пскове 16 мая

Литературно-художественная программа «Осип Мандельштам: Шум времени» с участием заслуженного артиста России Виктора Яковлева пройдет в Региональном центре чтения 16 мая в 15.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.
Афиша: Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова
«Вот уже четверть века как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе», – процитировали слова Осипа Мандельштама в библиотеке.
По их словам, весь XX век был прожит со словом Мандельштама, «сохраняя речь поэта во всей полноте русской поэзии».