Культура

Книгу про учившего опасной смелости епископа презентовали в Пскове

Презентация книги «За святую правду любви и братства: епископ-катехизатор Макарий (Опоцкий), 1872–1941. Биография. Проповеди. Письма. Литургическое наследие. Воспоминания» состоялась в псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Книгу в Пскове представили декан исторического факультета Свято-Филаретовского института Константин Обозный, автор книги Анна Дмитренко и сотрудник институтского издательства, редактор издания «За святую правду любви и братства» Ольга Борисова.

Автор книги рассказала, как родилась идея написать книгу про епископа Макария, а также про его духовную дочь Екатерину Пикину. Она сохранила архив созданного епископом накануне Великой Отечественной войны братства.

«Макарий был истинным катехизатором и прививал своим духовным чадам привычку свидетельствовать о вере и делиться ею, а также воспитывал в них опасную для того времени смелость не скрывать своих убеждений. Сам епископ за это был сослан на Соловки и только незадолго до войны вернулся из этой ссылки, а в 1941 году умер», – рассказали в библиотеке.

Кроме архива, который представили в книге, сохранилась многолетняя переписка членов созданного им братства.