Псковский музей готов потратить 13 млн на физическую охрану

Псково-Изборский музей-заповедник готов направить 13 млн 140 тысяч 776 рублей на круглосуточную физическую охрану своих объектов. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.
Период оказания услуг — с 30 июня 2022 года до 11 января 2023 года (объем - 51 484 человеко-часов).
В списке охраняемых объектов:
- комплекс зданий по адресу: Псков, улица Некрасова, 7 (три здания, образующие внутренний двор);
- ансамбль Кремля (замкнутый комплекс стен и башен с внутренними постройками. За исключением Троицкого собора, колокольни, дома причта, Пороховых погребов и здания консистории);
- фондохранилище «Дом Масона»;
- палаты Постниковых «Мешок» (два каменных здания, прилегающая территория);
- Варлаамовский угол (комплекс крепостных сооружений);
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (собор и братские кельи);
- Костел Святой Троицы и Дом Ксендза (два каменных здания и хозяйственные постройки, прилегающая территория);
- Покровская башня с пряслами и крепостной стеной.
Исполнителя определят в ходе электронного аукциона 27 мая.