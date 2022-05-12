Культура

Псковский музей готов потратить 13 млн на физическую охрану

Псково-Изборский музей-заповедник готов направить 13 млн 140 тысяч 776 рублей на круглосуточную физическую охрану своих объектов. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Период оказания услуг — с 30 июня 2022 года до 11 января 2023 года (объем - 51 484 человеко-часов).

В списке охраняемых объектов:

комплекс зданий по адресу: Псков, улица Некрасова, 7 (три здания, образующие внутренний двор);

ансамбль Кремля (замкнутый комплекс стен и башен с внутренними постройками. За исключением Троицкого собора, колокольни, дома причта, Пороховых погребов и здания консистории);

фондохранилище «Дом Масона»;

палаты Постниковых «Мешок» (два каменных здания, прилегающая территория);

Варлаамовский угол (комплекс крепостных сооружений);

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (собор и братские кельи);

Костел Святой Троицы и Дом Ксендза (два каменных здания и хозяйственные постройки, прилегающая территория);

Покровская башня с пряслами и крепостной стеной.

Исполнителя определят в ходе электронного аукциона 27 мая.