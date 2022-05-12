Культура

Детский хоровой праздник пройдет в Пскове

Детский хоровой праздник пройдет в Зеленом театре в Пскове 24 мая. Мероприятие начнется в 14.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном центре народного творчества.

Как отметили организаторы, в этом году программа праздника будет яркой и насыщенной. Зрители услышат детские, русские народные песни, песни о родине, а также современные композиции. Мероприятие приурочено ко Дню славянской письменности и культуры.

В мероприятии примут участие хоровые коллективы: студенты специальности «Хоровое дирижирование» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, хоровой коллектив Свято-Тихоновской православной гимназии города Пскова, хоровой коллектив Детской школы искусств города Порхова, псковские вокальные коллективы, вокальная группа ДМШ №2 имени М. П. Мусоргского, вокальный эстрадный ансамбль «Талантика» ДМШ №1 имени Н. А. Римского-Корсакова, а также духовой оркестр «Геликон».

Музыкальные композиции исполнят солисты – заслуженный работник культуры России Юрий Наконечный и заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Карелии, почетный гражданин города Пскова Николай Мишуков, а также Анастасия Павлишинец, Артур Шахкулян, Иван Шахов, Арсений Ильин, Алина Жолобова.

Хореографические номера представят «Театр танца “Русские узоры”», образцовый детский хореографический коллектив ансамбль «Солнышко», а также воспитанники спортивной школы «Бригантина».