Культура

В Пскове планируют консервацию Гремячей башни

В Пскове планируют консервацию Гремячей башни. Об этом сообщила руководитель Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Савицкая 22 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она отметила, что региональный комитет по охране объектов культурного наследия ведет соответствующие переговоры с Росимуществом, чтобы башня дальше не разрушалась. Кроме того, в планах предусмотреть подсветку.

При этом Наталья Савицкая подчеркнула, что по итогам выставки-конкурса архитектурных проектов, посвященных обустройству набережной реки Псковы в районе Гремячей башни, не пройдут те проекты, которые предполагают остекление объекта по примеру Варлаамовской башни.

«Жюри, которое проводит этот конкурс, и Общественный совет при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области в моем лице гарантируют, что мы стекло не допустим», — сказала она.

«Маловероятно, что такие идеи могут быть воплощены, — добавила руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Ирина Голубева. — Это другой тип работы. Такие вещи не подойдут, это просто фантазия».

Кроме того, Ирина Голубева указала на то, что гостиничный комплекс — чуждая этой территории инфраструктура. Наталья Савицкая с ней согласилась.

«И не хотелось бы, чтобы Гремячая гора превратилась в парк культуры и отдыха, и не хотелось бы, чтобы это была "мертвая зона", которую можно посетить с 9 до 5, пока там работает музей», — продолжила Ирина Голубева.

Она обратила внимание на то, что Гремячая башня многоярусная и небольшая, поэтому сделать на одном ярусе музей, на другом — кафе, а на третьем — школу для реконструкторов невозможно. «Это просто нереально. И вход в башню один. У памятника совершенно другая специфика. Возможна только демонстрация интерьеров малыми группами. Объекты для музейного показа надо развивать внизу. Башня — объект исключительно для показа. Она не безразмерная», — подчеркнула руководитель Псковского регионального отделения ВООПИиК.