Культура

Автор детских страшилок в Пскове рассказала о пользе пугающих историй

Псковский психолог Юлия Авалян вместе с автором детских и подростковых мистических триллеров Татьяной Мастрюковой выступили в прямом эфире Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

С 28 по 30 сентября Централизованная библиотечная система Пскова вместе с Союзом детских и юношеских писателей, а также в партнёрстве с Издательским и книготорговым холдингом «Славянское государство», при поддержке управления культуры администрации города Пскова и Союза городов Центра и Северо-Запада России проводит в Пскове пятый всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня».

Главной темой первого дня фестиваля стали детские страшилки. Объяснить взрослым, почему дети и подростки так любят страшные истории, взялась гость фестиваля, известный писатель, автор детских и подростковых мистических триллеров и фолк-хорроров Татьяна Мастрюкова.

Первая же написанная ею страшная книга для подростков, мистический триллер «Болотница», победила в ежегодном литературном конкурсе «Электронная буква» на платформе «ЛитРес: Самиздат». Писательница утверждает, что умеет с помощью воображения выпускать на волю монстров и помогать читателям их приручать.

При этом Татьяна Мастрюкова черпает идеи для своих страшилок из русской мифологии. Источником вдохновения для неё являются так называемые «былички» - рассказы о мистических происшествиях. Такие истории когда-то передавались из уст в уста со слов свидетелей случившегося, но даже сами очевидцы не всегда в состоянии были определить, на самом деле они видели что-то необычное или им просто показалось, пояснили в библиотеке.

По словам Татьяны Мастрюковой, многие фольклорные страшные персонажи были придуманы людьми для того, чтобы предостеречь друг друга от неприятностей, причины которых были неясны. Это работает так же, как и нарисованный на трансформаторной будке череп с костями, утверждает писательница, потому что, например, детям долго объяснять, чем опасно электричество и как оно действует, а страшное изображение их отпугивает от оголённых проводов лучше всякого теоретизирования.

При этом пугающие истории помогают развивать адаптивность психики, тренируют способность человека эмоционально переживать сложные ситуации, приучают подростка справляться со страхами и выживать в большом и сложном мире, где очень много непостижимого.

Важно только читать подобные страшные книжки дозированно и следить за тем, чтобы ребёнок или подросток, действительно, получал от них удовольствие и вместо адреналина у него вырабатывался серотонин, предостерегла психолог и коуч Юлия Авалян. Потому что излишне тревожному маленькому человеку такая литература может и навредить.

Полную запись беседы «Атмосферные страшилки», или как отрегулировать градус страха» можно посмотреть в группе «Библиотеки города Пскова» «ВКонтакте» по ссылке.

В первый день фестиваля писатель Татьяна Мастрюкова также встретилась со своими юными читателями, рассказала им про свои новые книги.

Юные псковичи спросили у Татьяны Мастрюковой, зачем она всегда оставляет в своих книгах открытый финал и как сочинить что-нибудь страшное. Татьяна Мастрюкова сказала им, что человека пугает неизвестное и что открытый финал она оставляет для того, чтобы читатель мог спустя время возвратиться к прочитанной книге и, может быть, как-то по-другому понять её концовку.