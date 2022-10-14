Культура

«Квартирник»: Автор-исполнитель Константин Духанский о творчестве и жизни в безвременье. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 октября. Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

Сегодняшний гость студии - автор-исполнитель Константин Духанский. В соцсетях его называют «антиподом случайному и модному», «сумрачным поэтом-ваятелем, гитарой придающим голос "стихам в себе"». Ведущие Дмитрий Иванов и Тахир Ташпулатов поговорили с Константином о музыке и о жизни в безвременье. Что Константина Духанского вдохновляет на написание стихов и что у него рождается раньше - музыка или текст? Что он думает по поводу высшего образования и монетизации творчества?

И, как обычно, в студии звучала хорошая музыка!